Шоу страшных историй
Билеты от 500₽
Киноафиша Шоу страшных историй

Шоу страшных историй

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Шоу страшных историй: стендап вечер в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на незабываемый стендап вечер, который пройдет в Standup Club на Трубной. В программе вечера - множество страшных историй, которые заставят вас смеяться и бояться одновременно.

Что ждать от вечера

На сцене выступят талантливые комики, каждый из которых поделится своими собственными страшными и юмористическими сюжетами. Это будет настоящая смесь смеха и ужаса, где каждое выступление превращается в захватывающее представление.

Интересные факты

Стендап - это не только юмор, но и искусство рассказывать истории. Многие комики черпают вдохновение из своей жизни, из личных переживаний и, конечно же, из сказок и мифов. Наши участники не исключение!

Локация и атмосфера

Standup Club на Трубной — это уютное место, где царит дружелюбная атмосфера. Здесь вы сможете насладиться не только стендапом, но и вкусными напитками, что сделает вашу ночь незабываемой.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного вечера! Ждем вас на стендап вечере, наполненном смехом и страшными рассказами!

Купить билет на концерт Шоу страшных историй

Октябрь
31 октября пятница
23:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 500 ₽

