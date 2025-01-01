Шоу саундтреков World of Games

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир ваших любимых видеоигр!

Шоу «World of Games» вернет вас в детство всего за считанные минуты, запустив водоворот приятных воспоминаний и эмоций. На концерте вы сможете насладиться живым исполнением культовых саундтреков, которые вызовут у вас море ярких эмоций.

Невероятный музыкальный опыт

Мощные качающие биты, мелодии, пробирающие до мурашек, и виртуозная игра на акустических, электронных струнных, клавишных и ударных инструментах — все это вы увидите на сцене. На большом экране появятся ваши любимые персонажи из видеоигр, что сделает вечер еще более захватывающим.

Музыкальный коллектив «Artfonix»

«Artfonix» — это музыкальный коллектив, который давно завоевал любовь зрителей благодаря своему исполнению саундтреков на шоу «Звук Кино». Вживую они представят вашу любимую музыку из самых популярных видеоигр, играя в своем уникальном стиле.

Состав исполнителей

Александр Кузавов — лауреат международных конкурсов, скрипка, электрогитара, аранжировка

— лауреат международных конкурсов, скрипка, электрогитара, аранжировка Данил Довженко — скрипка, PS4

— скрипка, PS4 Максим Шагаев — альт

— альт Илья Иванюк — виолончель

— виолончель Алан Макиев — бас-гитара

— бас-гитара Александр Махнев — музыкант-мультиинструменталист

— музыкант-мультиинструменталист Ратмир Бабин — лауреат международных конкурсов, рояль

— лауреат международных конкурсов, рояль Ярослав Шевченко — ударные

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и воспоминаний на шоу «World of Games». Это будет не просто концерт, а настоящая путешествие в ваше детство!