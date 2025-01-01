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Шоу саундтреков World of Games
Билеты от 1500₽
Киноафиша Шоу саундтреков World of Games

Шоу саундтреков World of Games

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Приготовьтесь к незабываемому путешествию в мир ваших любимых видеоигр!

Шоу «World of Games» вернет вас в детство всего за считанные минуты, запустив водоворот приятных воспоминаний и эмоций. На концерте вы сможете насладиться живым исполнением культовых саундтреков, которые вызовут у вас море ярких эмоций.

Невероятный музыкальный опыт

Мощные качающие биты, мелодии, пробирающие до мурашек, и виртуозная игра на акустических, электронных струнных, клавишных и ударных инструментах — все это вы увидите на сцене. На большом экране появятся ваши любимые персонажи из видеоигр, что сделает вечер еще более захватывающим.

Музыкальный коллектив «Artfonix»

«Artfonix» — это музыкальный коллектив, который давно завоевал любовь зрителей благодаря своему исполнению саундтреков на шоу «Звук Кино». Вживую они представят вашу любимую музыку из самых популярных видеоигр, играя в своем уникальном стиле.

Состав исполнителей

  • Александр Кузавов — лауреат международных конкурсов, скрипка, электрогитара, аранжировка
  • Данил Довженко — скрипка, PS4
  • Максим Шагаев — альт
  • Илья Иванюк — виолончель
  • Алан Макиев — бас-гитара
  • Александр Махнев — музыкант-мультиинструменталист
  • Ратмир Бабин — лауреат международных конкурсов, рояль
  • Ярослав Шевченко — ударные

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и воспоминаний на шоу «World of Games». Это будет не просто концерт, а настоящая путешествие в ваше детство!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
9 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽
18 января
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
16:00 от 1500 ₽
22 марта
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽

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