Волшебный мир Disney: музыка, ожившая на сцене

Дорогие зрители, представляем вашему вниманию грандиозное шоу саундтреков «Волшебный мир Диснея», которое состоится в Арт-Пространстве «Особняк 1898». За кулисами этого удивительного мероприятия стоит VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, новый музыкальный коллектив из Ростова-на-Дону, собравший талантливых музыкантов-virtuозов.

Шоу перенесет зрителей всех возрастов в атмосферу любимых мультфильмов. Вам знакомы эмоции, которые охватывают при первых звуках «Let It Go» или величественной темы «Короля Льва»? Теперь эти чувства станут еще ярче! Культовые мелодии Disney зазвучат в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, который преобразует музыку в настоящее зрелище.

Минуты волшебства на сцене

Каждый номер программы представляет собой мини-спектакль, где музыка оживляет образы героев Disney. Живое оркестровое звучание раскроет новые грани знакомых с детства мелодий, а атмосфера зала перенесет вас в сказочный мир волшебства.

В программе звучат:

«Circle of Life» из м/ф «Король Лев»

«Арабская ночь» из м/ф «Аладдин»

«Отпусти и забудь» из м/ф «Холодное сердце»

«Акуна матата» из м/ф «Король Лев»

Захватывающая сюита из «Пиратов Карибского моря»

И многое другое!

О коллективе

Каждый участник VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA является высококлассным исполнителем с богатым сценическим опытом. Открытие школы знаменует новую главу в культурной жизни города, предлагая уникальный формат симфонических шоу.

Информация о показе

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из мультфильмов.

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Продолжительность концерта: 75 минут.

Возрастная категория: 0+

Не упустите возможность испытать магию музыки Disney вместе с вашим любимым оркестром!