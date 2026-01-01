Оповещения от Киноафиши
Шоу саундтреков: Волшебный мир Диснея
Шоу саундтреков: Волшебный мир Диснея

0+
Возраст 0+

О концерте

Волшебный мир Disney: музыка, ожившая на сцене

Дорогие зрители, представляем вашему вниманию грандиозное шоу саундтреков «Волшебный мир Диснея», которое состоится в Арт-Пространстве «Особняк 1898». За кулисами этого удивительного мероприятия стоит VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, новый музыкальный коллектив из Ростова-на-Дону, собравший талантливых музыкантов-virtuозов.

Шоу перенесет зрителей всех возрастов в атмосферу любимых мультфильмов. Вам знакомы эмоции, которые охватывают при первых звуках «Let It Go» или величественной темы «Короля Льва»? Теперь эти чувства станут еще ярче! Культовые мелодии Disney зазвучат в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, который преобразует музыку в настоящее зрелище.

Минуты волшебства на сцене

Каждый номер программы представляет собой мини-спектакль, где музыка оживляет образы героев Disney. Живое оркестровое звучание раскроет новые грани знакомых с детства мелодий, а атмосфера зала перенесет вас в сказочный мир волшебства.

В программе звучат:

  • «Circle of Life» из м/ф «Король Лев»
  • «Арабская ночь» из м/ф «Аладдин»
  • «Отпусти и забудь» из м/ф «Холодное сердце»
  • «Акуна матата» из м/ф «Король Лев»
  • Захватывающая сюита из «Пиратов Карибского моря»
  • И многое другое!

О коллективе

Каждый участник VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA является высококлассным исполнителем с богатым сценическим опытом. Открытие школы знаменует новую главу в культурной жизни города, предлагая уникальный формат симфонических шоу.

Информация о показе

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из мультфильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.
Продолжительность концерта: 75 минут.
Возрастная категория: 0+

Не упустите возможность испытать магию музыки Disney вместе с вашим любимым оркестром!

Купить билет на концерт Шоу саундтреков: Волшебный мир Диснея

В других городах
Апрель
11 апреля суббота
14:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽
12 апреля воскресенье
13:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽
25 апреля суббота
14:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽
26 апреля воскресенье
13:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1200 ₽

