Дорогие зрители, представляем вашему вниманию грандиозное шоу саундтреков «Волшебный мир Диснея», которое состоится в Арт-Пространстве «Особняк 1898». За кулисами этого удивительного мероприятия стоит VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, новый музыкальный коллектив из Ростова-на-Дону, собравший талантливых музыкантов-virtuозов.
Шоу перенесет зрителей всех возрастов в атмосферу любимых мультфильмов. Вам знакомы эмоции, которые охватывают при первых звуках «Let It Go» или величественной темы «Короля Льва»? Теперь эти чувства станут еще ярче! Культовые мелодии Disney зазвучат в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA, который преобразует музыку в настоящее зрелище.
Каждый номер программы представляет собой мини-спектакль, где музыка оживляет образы героев Disney. Живое оркестровое звучание раскроет новые грани знакомых с детства мелодий, а атмосфера зала перенесет вас в сказочный мир волшебства.
Каждый участник VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA является высококлассным исполнителем с богатым сценическим опытом. Открытие школы знаменует новую главу в культурной жизни города, предлагая уникальный формат симфонических шоу.
Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из мультфильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.
Продолжительность концерта: 75 минут.
Возрастная категория: 0+
Не упустите возможность испытать магию музыки Disney вместе с вашим любимым оркестром!