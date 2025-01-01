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Шоу саундтреков-Россия vs Hollywood с ACO-оркестром
Киноафиша Шоу саундтреков-Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

Шоу саундтреков-Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, которая оживает: шоу «Россия vs Hollywood» в Челябинске

Приглашаем вас на грандиозное мультимедийное симфоническое шоу «Россия vs Hollywood», которое представит ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Эта уникальная программа собрала лучшие мелодии из культовых фильмов, ставших символами целых поколений.

Звуки великих композиторов

В программе прозвучат шедевры таких выдающихся композиторов, как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади и Эндрю Лойд Уэббер. Эти имена знакомы каждому, кто ценит музыку XX и XXI веков. Их произведения стали неотъемлемой частью кинематографа и создают целый симфонический мир.

Знакомство с любимыми фильмами

Вас ждут лучшие саундтреки из культовых блокбастеров. Вы услышите музыку из фильмов:

  • «Пираты Карибского моря»
  • «Гладиатор»
  • «Джеймс Бонд»
  • «Такси»
  • «Миссия невыполнима»
  • «Крестный отец»
  • «Криминальное чтиво»
  • «Терминатор»
  • «Человек-паук»
  • «Король Артур»
  • «Убить Билла»
  • «Карты, деньги, два ствола»
  • «Рок-н-Рольщик»
  • «Слово пацана»
  • «Бригада»
  • «Бумер»
  • «Бой с тенью»
  • «Бандитский Петербург»
  • «Брат-2»
  • «Игла»

Не упустите шанс!

Это шоу — не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу кино. Музыка будет сопровождаться яркими мультимедийными эффектами, которые создадут уникальное зрелище. Не упустите возможность насладиться великолепием симфонического звучания!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 19 сентября
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
19:00 от 1590 ₽
Челябинск, 30 октября
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1990 ₽

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