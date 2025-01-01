Шоу саундтреков-Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

Приглашаем вас на грандиозное мультимедийное симфоническое шоу «Россия vs Hollywood», которое представит ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Эта уникальная программа собрала лучшие мелодии из культовых фильмов, ставших символами целых поколений.
В программе прозвучат шедевры таких выдающихся композиторов, как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади и Эндрю Лойд Уэббер. Эти имена знакомы каждому, кто ценит музыку XX и XXI веков. Их произведения стали неотъемлемой частью кинематографа и создают целый симфонический мир.
Вас ждут лучшие саундтреки из культовых блокбастеров. Вы услышите музыку из фильмов:
Это шоу — не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу кино. Музыка будет сопровождаться яркими мультимедийными эффектами, которые создадут уникальное зрелище. Не упустите возможность насладиться великолепием симфонического звучания!