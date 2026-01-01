Оповещения от Киноафиши
Шоу саундтреков при свечах. Россия VS Hollywood с ACO-оркестром
Шоу саундтреков при свечах. Россия VS Hollywood с ACO-оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальная симфония "Россия VS Hollywood"

В тишине концертного зала, озаренного мерцанием свечей, оживает музыка. Это не просто мелодии – это история любви и ненависти, побед и поражений, запечатленная в звуках величайших саундтреков XX и XXI веков.

Перед вами грандиозное мультимедийное симфоническое шоу "Россия VS Hollywood". Лучшие мелодии культовых фильмов сливаются в единый поток эмоций.

Звезды музыкального кино

Оркестр ACO-Avatar Cinematic Orchestra, словно волшебники кинематографического звучания, проведёт вас через миры, созданные гениями музыки, такими как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд и Эндрю Ллойд Уэббер. Каждый звук будет напоминать кинематографическую вспышку, переносящую вас в мир героев и сюжетов.

Уникальная атмосфера

Атмосфера, созданная мерцающими свечами, добавит особую таинственность и глубину этому шоу. Вы станете участниками грандиозной симфонии, где звуки и образы сливаются воедино, создавая незабываемый кинематографический шедевр.

Пригласите близких

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! "Россия VS Hollywood" – это лучшее развлечение для всей семьи. Приходите с детьми, приглашайте друзей и подруг, назначайте романтические свидания. Билеты на это шоу станут отличным подарком для ваших близких и оставят незабываемые впечатления.

В других городах
Март
Декабрь
21 марта суббота
19:00
Конгресс-холл «Торатау» Уфа, Заки Валиди, 2
от 2100 ₽
5 декабря суббота
19:00
Чулпан Казань, просп. Победы, 48а
от 2600 ₽

