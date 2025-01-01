Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное симфоническое шоу «Шоу саундтреков при свечах - Россия VS Hollywood», которое представит ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Это событие объединяет лучшие мелодии из культовых фильмов со всего мира, создавая незабываемую атмосферу, наполненную волшебством музыки.
В программе звучат произведения таких современных классиков, как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади и Эндрю Лойд Уэббер. Их музыка стала неотъемлемой частью киноискусства XX и XXI веков, погружая зрителей в симфонический мир, который передает все переживания героев.
Вы сможете насладиться лучшими саундтреками из известных фильмов, таких как:
Романтическую атмосферу вечера создадут сотни зажженных свечей, которые добавят волшебства в каждое исполнение. Это не просто концерт, а целое путешествие в мир кино, где музыка и свет сливаются воедино.
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!