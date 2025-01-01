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Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром
Киноафиша Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу саундтреков при свечах: Россия VS Hollywood

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное симфоническое шоу «Шоу саундтреков при свечах - Россия VS Hollywood», которое представит ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Это событие объединяет лучшие мелодии из культовых фильмов со всего мира, создавая незабываемую атмосферу, наполненную волшебством музыки.

Знакомство с великими композиторами

В программе звучат произведения таких современных классиков, как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади и Эндрю Лойд Уэббер. Их музыка стала неотъемлемой частью киноискусства XX и XXI веков, погружая зрителей в симфонический мир, который передает все переживания героев.

Культовые мелодии

Вы сможете насладиться лучшими саундтреками из известных фильмов, таких как:

  • Пираты Карибского моря
  • Гладиатор
  • Джеймс Бонд
  • Такси
  • Миссия невыполнима
  • Крестный отец
  • Криминальное чтиво
  • Терминатор
  • Человек-паук
  • Король Артур
  • Убить Билла
  • Карты, деньги, два ствола
  • Слово пацана
  • Бригада
  • Бумер
  • Бой с тенью
  • Бандитский Петербург
  • Брат-2
  • Игла

Уникальная атмосфера

Романтическую атмосферу вечера создадут сотни зажженных свечей, которые добавят волшебства в каждое исполнение. Это не просто концерт, а целое путешествие в мир кино, где музыка и свет сливаются воедино.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 сентября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 19 сентября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1990 ₽

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