Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром

Шоу саундтреков при свечах: Россия VS Hollywood

Приглашаем вас на уникальное мультимедийное симфоническое шоу «Шоу саундтреков при свечах - Россия VS Hollywood», которое представит ACO-Avatar Cinematic Orchestra. Это событие объединяет лучшие мелодии из культовых фильмов со всего мира, создавая незабываемую атмосферу, наполненную волшебством музыки.

Знакомство с великими композиторами

В программе звучат произведения таких современных классиков, как Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвитц, Рамин Джавади и Эндрю Лойд Уэббер. Их музыка стала неотъемлемой частью киноискусства XX и XXI веков, погружая зрителей в симфонический мир, который передает все переживания героев.

Культовые мелодии

Вы сможете насладиться лучшими саундтреками из известных фильмов, таких как:

Пираты Карибского моря

Гладиатор

Джеймс Бонд

Такси

Миссия невыполнима

Крестный отец

Криминальное чтиво

Терминатор

Человек-паук

Король Артур

Убить Билла

Карты, деньги, два ствола

Слово пацана

Бригада

Бумер

Бой с тенью

Бандитский Петербург

Брат-2

Игла

Уникальная атмосфера

Романтическую атмосферу вечера создадут сотни зажженных свечей, которые добавят волшебства в каждое исполнение. Это не просто концерт, а целое путешествие в мир кино, где музыка и свет сливаются воедино.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!