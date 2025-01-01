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Шоу саундтреков. Макс Рихтер: Four seasons. Imperial Orchestra
Киноафиша Шоу саундтреков. Макс Рихтер: Four seasons. Imperial Orchestra

Шоу саундтреков. Макс Рихтер: Four seasons. Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу-трибьют Максу Рихтеру

Imperial Orchestra Virtuoso приглашает на уникальное музыкальное событие — трибьют Максу Рихтеру, одному из самых выдающихся композиторов современности. В программе прозвучат его знаменитые произведения, включая «Recomposed by Max Richter: Vivaldi — The Four Seasons» и «On the Nature of Daylight».

Музыкальный гений Макса Рихтера

Макс Рихтер стал известен благодаря своему смелому и оригинальному переосмыслению классики. Его версия «Времён года» Антонио Вивальди — это настоящий шедевр постмодернизма, где барочные мелодии соединяются с элементами минимализма и кинематографической атмосферы. Рихтер взял самые яркие фрагменты оригинальной партитуры и придал им новое звучание, создав наслоения и циклы, которые открывают новые грани этой вечной классики.

Виртуозность и эмоции

Imperial Orchestra Virtuoso блестяще воплощает музыку Рихтера на сцене, делая её звучание особенно проникновенным и объемным. Музыканты оркестра создают живое пространство, где каждый аккорд наполняется чувствами и смыслом. Это шоу — не просто концерт, а погружение в мир звуков, где минимализм и неоклассика рождают мощную эмоциональную палитру.

Для кого это шоу?

Шоу саундтреков Макса Рихтера — для всех, кто ценит глубокую и атмосферную музыку. Это событие привлекает как поклонников классической музыки, так и тех, кто интересуется современными экспериментами в жанре. Виртуозное исполнение и уникальный стиль Рихтера не оставят равнодушным ни одного слушателя.

Погрузитесь в волшебный мир звуков вместе с Imperial Orchestra и откройте для себя новые грани музыкальной классики!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
20:00 от 1600 ₽

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