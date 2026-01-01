Звуки кинематографа: Шоу саундтреков John Williams Symphony

Поклонников кинематографа и классической музыки ждет незабываемое событие: шоу саундтреков John Williams Symphony. В программе — легендарные композиции одного из самых прославленных кинокомпозиторов современности, Джона Уильямса, в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Шоу перенесёт зрителей в мир культовых фильмов, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью мировой культуры. В программе прозвучат:

широко известные темы из «Звёздных войн»;

завораживающая волшебная сюита из «Гарри Поттера»;

рождественские мелодии из фильма «Один дома»;

напряжённая тема акулы из «Челюстей»;

знаменитая душераздирающая тема из «Списка Шиндлера»;

эпические композиции из «Парка Юрского периода» и другие шедевры.

О композиторе

Джон Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», обладатель 24 премий «Грэмми», четырёх «Золотых глобусов» и пяти «Эмми». Его музыка звучит в таких киношедеврах, как «Супермен», «Один дома», «Спасти рядового Райана» и многих других. Творчество Уильямса отличается мощными оркестровыми аранжировками, запоминающимися мелодиями и способностью передавать самые тонкие эмоции через звук.

О VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Арт-Пространства «Особняк 1898», объединивший выдающихся музыкантов из Ростова-на-Дону. Каждый участник — признанный виртуоз, обладающий не только безупречной техникой, но и яркой сценической харизмой. Этот вечер станет официальной презентацией оркестра и демонстрацией его уникального подхода к исполнению киномузыки.

О шоу

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

Продолжительность концерта: 75 минут

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.