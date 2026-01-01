Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу саундтреков: John Williams Symphony. От Звездных войн до Гарри Поттера
Киноафиша Шоу саундтреков: John Williams Symphony. От Звездных войн до Гарри Поттера

Шоу саундтреков: John Williams Symphony. От Звездных войн до Гарри Поттера

6+
Возраст 6+

О концерте

Шоу саундтреков John Williams Symphony в Арт-пространстве «Особняк 1898»

Поклонников кинематографа и классической музыки ждет незабываемое событие: шоу саундтрека John Williams Symphony. В программе — легендарные композиции одного из самых известных кинокомпозиторов современности, Джона Уильямса, в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Музыка, ставшая частью культуры

Шоу перенесет зрителей в мир культовых фильмов, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью мировой культуры. В программе прозвучат такие шедевры, как:

  • Темы из «Звёздных войн»
  • Завораживающая сюита из «Гарри Поттера»
  • Рождественские мелодии из фильма «Один дома»
  • Напряжённая тема акулы из «Челюстей»
  • Душераздирающая тема из «Списка Шиндлера»
  • Эпические композиции из «Парка Юрского периода»

Джон Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», обладатель 24 премий «Грэмми», четырех «Золотых глобусов» и пяти «Эмми». Его музыка звучит в таких киношедеврах, как «Супермен», «Спасти рядового Райана» и многих других. Творчество Уильямса отличается мощными оркестровыми аранжировками и запоминающимися мелодиями, которые умеют передавать самые тонкие эмоции через звук.

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Арт-пространства «Особняк 1898», объединивший выдающихся музыкантов из Ростова-на-Дону. Каждый участник — признанный виртуоз, обладающий не только безупречной техникой, но и яркой сценической харизмой. Этот вечер станет официальной презентацией оркестра и демонстрацией его уникального подхода к исполнению киномузыки.

О шоу

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA
Продолжительность концерта: 75 минут
Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Шоу саундтреков: John Williams Symphony. От Звездных войн до Гарри Поттера

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
27 июня суббота
19:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 2300 ₽

В ближайшие дни

Ленинград
18+
Рок

Ленинград

6 сентября в 21:00 Embargo
от 4000 ₽
Anna Asti
16+
Вечеринка

Anna Asti

12 июня в 21:00 Embargo
от 4500 ₽
Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов
18+
Юмор

Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов

10 октября в 19:00 Амакс Конгресс-отель
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше