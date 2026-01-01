Шоу саундтреков: John Williams Symphony. От Звездных войн до Гарри Поттера

Шоу саундтреков John Williams Symphony в Арт-пространстве «Особняк 1898»

Поклонников кинематографа и классической музыки ждет незабываемое событие: шоу саундтрека John Williams Symphony. В программе — легендарные композиции одного из самых известных кинокомпозиторов современности, Джона Уильямса, в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Музыка, ставшая частью культуры

Шоу перенесет зрителей в мир культовых фильмов, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью мировой культуры. В программе прозвучат такие шедевры, как:

Темы из «Звёздных войн»

Завораживающая сюита из «Гарри Поттера»

Рождественские мелодии из фильма «Один дома»

Напряжённая тема акулы из «Челюстей»

Душераздирающая тема из «Списка Шиндлера»

Эпические композиции из «Парка Юрского периода»

Джон Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», обладатель 24 премий «Грэмми», четырех «Золотых глобусов» и пяти «Эмми». Его музыка звучит в таких киношедеврах, как «Супермен», «Спасти рядового Райана» и многих других. Творчество Уильямса отличается мощными оркестровыми аранжировками и запоминающимися мелодиями, которые умеют передавать самые тонкие эмоции через звук.

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Арт-пространства «Особняк 1898», объединивший выдающихся музыкантов из Ростова-на-Дону. Каждый участник — признанный виртуоз, обладающий не только безупречной техникой, но и яркой сценической харизмой. Этот вечер станет официальной презентацией оркестра и демонстрацией его уникального подхода к исполнению киномузыки.

О шоу

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

Продолжительность концерта: 75 минут

Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.