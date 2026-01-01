Шоу саундтреков: John Williams Symphony. От Звездных войн до Гарри Поттера

Поклонников кинематографа и классической музыки ждет незабываемое событие: шоу саундтрека John Williams Symphony. В программе — легендарные композиции одного из самых известных кинокомпозиторов современности, Джона Уильямса, в исполнении VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.
Шоу перенесет зрителей в мир культовых фильмов, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью мировой культуры. В программе прозвучат такие шедевры, как:
Джон Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», обладатель 24 премий «Грэмми», четырех «Золотых глобусов» и пяти «Эмми». Его музыка звучит в таких киношедеврах, как «Супермен», «Спасти рядового Райана» и многих других. Творчество Уильямса отличается мощными оркестровыми аранжировками и запоминающимися мелодиями, которые умеют передавать самые тонкие эмоции через звук.
VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Арт-пространства «Особняк 1898», объединивший выдающихся музыкантов из Ростова-на-Дону. Каждый участник — признанный виртуоз, обладающий не только безупречной техникой, но и яркой сценической харизмой. Этот вечер станет официальной презентацией оркестра и демонстрацией его уникального подхода к исполнению киномузыки.
Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA
Продолжительность концерта: 75 минут
Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.