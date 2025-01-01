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Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra
Билеты от 2000₽
Киноафиша Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra

Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Шоу саундтреков от Imperial Orchestra

Поклонники эпических саг, приготовьтесь к настоящему музыкальному путешествию! На сцене Imperial Hall развернётся грандиозное шоу саундтреков в исполнении звёздных солистов Imperial Orchestra Virtuoso. Это уникальный проект, объединяющий лучших музыкантов, которые виртуозно исполняют саундтреки из легендарных фильмов и сериалов.

Виртуозное исполнение и атмосферное шоу

Шоу «Игра престолов» — это не просто концерт, это триумф музыки и света, где каждое произведение воссоздаёт миры королевских интриг, эпических битв и подвигов героев. Саундтреки, которые уже стали классикой, наполнят зал мощными аккордами и атмосферой кино. В программе — культовые мелодии из «Игры престолов», «Властелина колец», «Гладиатора» и других известных кинолент.

Программа вечера

На концерте прозвучат саундтреки, которые подарят зрителям уникальные эмоции. Вот лишь малая часть программы:

  • «Ход королевы»
  • «Пираты Карибского моря»
  • «Храброе сердце»
  • «Властелин колец»
  • «Гладиатор»
  • «Шерлок Холмс»
  • «Ведьмак»
  • «Игра престолов»

Также зрители услышат музыку из фильмов «Танец рыцарей», «Последний самурай», «Мемуары гейши» и другие шедевры кинематографа.

Эффекты и погружение

Исполнение культовых произведений будет дополнено захватывающим световым шоу и использованием редких музыкальных инструментов. Это создаст полное погружение в атмосферу любимых фильмов и сериалов, заставляя каждого зрителя пережить самые яркие моменты кинематографа на сцене.

Концерт для любителей кино

Концерт идеально подойдёт для любителей кино и музыки. Это вечер для тех, кто ценит кинематографическое искусство, мощные оркестровые партии и атмосферные зрелища. Если вы поклонник эпических саг и саундтреков, шоу «Игра престолов» станет для вас настоящим музыкальным событием!

Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
20:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra Шоу саундтреков: Игра престолов. Imperial Orchestra

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