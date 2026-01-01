Оповещения от Киноафиши
Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony
Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony

6+
Возраст 6+

О концерте

Премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоится грандиозное музыкальное событие — премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony, приуроченная к официальному открытию нового коллектива Арт-Пространства «Особняк 1898» — VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Зрители первыми услышат легендарные композиции Ханса Циммера в исполнении уникального оркестра виртуозов Южной столицы. Шоу создаст атмосферу культовых фильмов и блокбастеров, где музыка Ханса Циммера занимает центральное место.

Программа концерта

В программе прозвучат знаковые произведения мастера:

  • Эпическая композиция «Time» из фильма «Начало»
  • Величественная музыка из «Короля Льва»
  • Саундтрек из фильма «Интерстеллар»
  • Захватывающие темы из «Пиратов Карибского моря»
  • Знаменитая музыка из «Гладиатора» и другие шедевры

О Хансе Циммере

Ханс Циммер — один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности. Обладатель премии «Оскар», двукратный лауреат «Золотого глобуса» и трижды обладатель премии «Грэмми», его музыка звучит в более чем 150 фильмах, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональное воздействие кинокартин.

О VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Ростова-на-Дону, объединяющий талантливых музыкантов-виртуозов. Каждый участник оркестра — высококлассный исполнитель с богатым сценическим опытом.

Открытие коллектива знаменует новую главу в жизни Арт-Пространства «Особняк 1898» и в культурной жизни города, предлагая зрителям уникальный формат симфонических шоу.

Информация о шоу

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA
Продолжительность концерта: 75 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Шоу саундтреков: Hans Zimmer Symphony

Апрель
10 апреля пятница
18:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
11 апреля суббота
19:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
25 апреля суббота
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽
19:30
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 64
от 1800 ₽

