Премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоится грандиозное музыкальное событие — премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony, приуроченная к официальному открытию нового коллектива Арт-Пространства «Особняк 1898» — VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.

Зрители первыми услышат легендарные композиции Ханса Циммера в исполнении уникального оркестра виртуозов Южной столицы. Шоу создаст атмосферу культовых фильмов и блокбастеров, где музыка Ханса Циммера занимает центральное место.

Программа концерта

В программе прозвучат знаковые произведения мастера:

Эпическая композиция «Time» из фильма «Начало»

Величественная музыка из «Короля Льва»

Саундтрек из фильма «Интерстеллар»

Захватывающие темы из «Пиратов Карибского моря»

Знаменитая музыка из «Гладиатора» и другие шедевры

О Хансе Циммере

Ханс Циммер — один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности. Обладатель премии «Оскар», двукратный лауреат «Золотого глобуса» и трижды обладатель премии «Грэмми», его музыка звучит в более чем 150 фильмах, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональное воздействие кинокартин.

О VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Ростова-на-Дону, объединяющий талантливых музыкантов-виртуозов. Каждый участник оркестра — высококлассный исполнитель с богатым сценическим опытом.

Открытие коллектива знаменует новую главу в жизни Арт-Пространства «Особняк 1898» и в культурной жизни города, предлагая зрителям уникальный формат симфонических шоу.

Информация о шоу

Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.

Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA

Продолжительность концерта: 75 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.