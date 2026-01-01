В Ростове-на-Дону состоится грандиозное музыкальное событие — премьера шоу саундтреков Hans Zimmer Symphony, приуроченная к официальному открытию нового коллектива Арт-Пространства «Особняк 1898» — VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA.
Зрители первыми услышат легендарные композиции Ханса Циммера в исполнении уникального оркестра виртуозов Южной столицы. Шоу создаст атмосферу культовых фильмов и блокбастеров, где музыка Ханса Циммера занимает центральное место.
В программе прозвучат знаковые произведения мастера:
Ханс Циммер — один из самых влиятельных кинокомпозиторов современности. Обладатель премии «Оскар», двукратный лауреат «Золотого глобуса» и трижды обладатель премии «Грэмми», его музыка звучит в более чем 150 фильмах, создавая уникальную атмосферу и усиливая эмоциональное воздействие кинокартин.
VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA — новый музыкальный коллектив Ростова-на-Дону, объединяющий талантливых музыкантов-виртуозов. Каждый участник оркестра — высококлассный исполнитель с богатым сценическим опытом.
Открытие коллектива знаменует новую главу в жизни Арт-Пространства «Особняк 1898» и в культурной жизни города, предлагая зрителям уникальный формат симфонических шоу.
Формат: симфоническое исполнение саундтреков с видеорядом из фильмов.
Исполнители: VIRTUOSO SHOW ORCHESTRA
Продолжительность концерта: 75 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.