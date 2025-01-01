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Шоу саундтреков. Фантазия Хаяо Миядзаки. Imperial Orchestra
Билеты от 2000₽
Киноафиша Шоу саундтреков. Фантазия Хаяо Миядзаки. Imperial Orchestra

Шоу саундтреков. Фантазия Хаяо Миядзаки. Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Шоу саундтреков из фильмов Хаяо Миядзаки

Imperial Orchestra Virtuoso представляет уникальное шоу-трибьют, посвящённое одному из величайших аниматоров современности — Хаяо Миядзаки. Его фильмы, такие как «Принцесса Мононоке», «Ходячий замок», «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо», завоевали сердца миллионов поклонников по всему миру, а его имя стало символом глубокого художественного кино.

Искусство Хаяо Миядзаки: музыка как отражение души

Картины Миядзаки наполнены особым смыслом, каждая его работа — это не просто анимация, а настоящие философские произведения. Огромную роль в создании этих удивительных миров играет музыка, написанная Дзе Хисаиси, его давним соратником. Вместе они создают незабываемую атмосферу, где каждый звук усиливает эмоции и образы персонажей.

Программа концерта

В этот вечер в исполнении Imperial Orchestra Virtuoso прозвучат саундтреки из самых известных фильмов Миядзаки, среди которых:

  • Небесный замок
  • Унесённые призраками
  • Принцесса Мононоке
  • Ветер крепчает
  • Мой сосед Тоторо
  • Ходячий замок
  • Мальчик и птица

Более 30 виртуозов оркестра, уникальные аранжировки и световое шоу создадут поистине волшебную атмосферу, погружая зрителей в красочные фантазийные миры, созданные великим японским режиссёром.

Магия музыки и света

Это шоу — не просто концерт, а полноценное погружение в невероятные истории, рожденные воображением Миядзаки. Современные световые эффекты, мастерское исполнение и душевные мелодии позволят вам на миг оказаться в сказочных мирах, где добро и зло переплетаются в сложных и трогательных сюжетах.

Не упустите возможность прикоснуться к искусству, которое вдохновляет, заставляет задуматься и дарит незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Imperial Hall Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
19:00 от 1600 ₽

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