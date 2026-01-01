Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу «СAБРА́Ж» и Арсений Трофимов
Киноафиша Шоу «СAБРА́Ж» и Арсений Трофимов

Спектакль Шоу «СAБРА́Ж» и Арсений Трофимов

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль-фильм от «СAБРА́Ж» и Арсения Трофима

В ресторане «Оригинал» состоится уникальное событие: спектакль-фильм, созданный в результате сотрудничества импровизационного шоу «СAБРА́Ж» и пианиста-виртуоза Арсения Трофима. На ваших глазах будет рожден комедийный спектакль, основанный на одной из историй, рассказанных зрителями.

Два мастера импровизации — Павел Верешкин и Руслан Еникеев — из обычной зрительской истории создадут полноценный сюжет. Они населят его яркими персонажами и стремительными поворотами, наполненными юмором. Здесь нет заготовленного текста: все диалоги, ситуации и шутки создаются на месте, что сделает каждое представление уникальным.

Завораживающая живая музыка Арсения Трофима станет важным элементом вечера. Он будет в реальном времени сопровождать действия на сцене, подчеркивая эмоции, создавая атмосферу и вдохновляя импровизаторов на неожиданные и смелые решения.

Приходите, расскажите свою историю — возможно, именно она станет основой для нового большого спектакля!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше