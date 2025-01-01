Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу-рум
Киноафиша Шоу-рум

Спектакль Шоу-рум

Постановка
Один театр 16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ироничное путешествие в мир театра: комедийня феерия «Шоу-рум» 

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Шоу-рум», который с легкостью и иронией исследует театральные постановки Одного театра, а также любимые сериалы и популярные стереотипы. Это представление предлагает зрителям возможность взглянуть на привычные вещи с нового, неожиданного ракурса.

Что вас ждет?

«Шоу-рум» — это не просто спектакль, а настоящая комедийная феерия, которая показывает, как важно уметь смеяться над собой и окружающим миром. В нем переплетаются элементы театра и кино, создавая уникальную атмосферу, наполненную юмором и сарказмом. Вы сможете увидеть, как привычные штампы и стереотипы могут быть перевернуты с ног на голову.

Зачем быть серьёзным?

Спектакль поднимает важный вопрос: почему нельзя быть слишком серьёзным? В то время как вы будете смеяться и переживать за героев, за кулисами может раздаваться хохот зрителей — это напоминание о том, что жизнь полна абсурда и комедии. Вспомните, как часто в нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся нелепыми, и как важно уметь смеяться над ними.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! «Шоу-рум» — это спектакль, который заставит вас задуматься о привычных вещах и подарит массу положительных эмоций. Приходите и наслаждайтесь иронией, юмором и театральным искусством!

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Артем Акатов
Михаил Хмыз
Дарья Женихова
Кристина Клишова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 августа
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 900 ₽

Фотографии

Шоу-рум Шоу-рум Шоу-рум Шоу-рум Шоу-рум

В ближайшие дни

Олд-Сейбрук
18+
Драма
Олд-Сейбрук
27 сентября в 19:00 Мой
от 1500 ₽
Серая радуга
18+
Драма
Серая радуга
30 августа в 20:30 Один театр
от 800 ₽
Я купила Робота
16+
Комедия Комедийная драма
Я купила Робота
14 сентября в 19:00 Мой
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше