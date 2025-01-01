Меню
Шоу «Промты»
Шоу «Промты»

Шоу «Промты»

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Шоу «Промты»: уникальный стендап в клубе Техника Безопасности

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и творчества! В клубе Техника Безопасности состоится захватывающее стендап-шоу «Промты». Этот спектакль объединит в себе лучшие традиции юмора и импровизации, создавая незабываемую атмосферу для каждого зрителя.

Что вас ждет на шоу?

Шоу «Промты» предлагает уникальную возможность увидеть, как талантливые комики живо реагируют на предложения зрителей. Каждый вечер — это неповторимый и неожиданный опыт, построенный на взаимодействии с аудиторией. Вам не придется скучать!

Участники шоу

В этом шоу выступят лучшие стендап-комики, известные своим оригинальным стилем и умением создавать комические ситуации на лету. Каждый из них принесет свою уникальную перспективу и неповторимый юмор, что делает каждое шоу «Промты» уникальным.

Информация о времени и месте

Шоу пройдет в уютной атмосфере клуба Техника Безопасности, который известен своим комфортабельным залом и дружелюбной атмосферой. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!

Дополнительные факты

Клуб Техника Безопасности славится не только стендап-шоу, но и интересными мероприятиями в области искусств. Здесь регулярно проводятся мастер-классы, лекции и тематические вечера, так что вы можете найти здесь много интересного для себя.

Не пропустите шанс стать частью стендап-шоу «Промты». Приходите, и насладитесь атмосферой, полной смеха и хорошего настроения!

23 августа
ТехникабезОпасности Москва, Сущевская, 21, стр. 10
23 августа

