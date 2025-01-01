Шоу пародий «Зеркала» в Сочи

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — концерт в формате телевизионного шоу «Один в Один». Параллели между реальностью и иллюзиями стираются, когда на сцену выходят талантливые исполнители, воссоздающие номера звезд российской и зарубежной эстрады. Это шоу становится настоящим отражением в Зеркале, где с трудом отличишь копию от оригинала.

Что ждет зрителей?

Выступления звёзд и исполнение любимых песен

Потрясающие костюмы

Танцевальное шоу, которое взорвёт ваши эмоции

Невероятные декорации и специальные эффекты

Непередаваемая атмосфера восторга и удивления

Важно помнить, что в процессе мероприятия запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы с радостью поможем вам подобрать более комфортное место.

Где и когда?

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Начало: в 20:00 (сбор гостей — в 19:00)

Продолжительность мероприятия: 1 час

Возрастное ограничение: 18+

Не упустите шанс стать частью магического вечера и насладиться впечатляющим шоу, которое заставит ваше сердце биться чаще!