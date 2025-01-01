Меню
Шоу «Ненавижу стендап»
Билеты от 800₽
Шоу «Ненавижу стендап»

Шоу «Ненавижу стендап»

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Шоу «Ненавижу стендап» в Red Lion

Приглашаем вас на уникальное комедийное мероприятие — шоу «Ненавижу стендап», которое пройдет в атмосферном клубе Red Lion. Это не просто вечер стендапа, а настоящая театральная постановка, где каждый выступающий делится своими взглядами на жизнь с щедрой долей самоиронии.

Что ожидать?

Шоу обещает быть насыщенным и провокационным. В выступлениях комиков вы услышите истории, которые заставляют задуматься о важных аспектах нашей жизни, поданные в комичном ключе. Каждый артист неповторим, и их уникальные стили и подходы к юмору не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Почему стоит прийти?

«Ненавижу стендап» — это не просто название, а отражение философии вечера. Здесь нет высших и низших тем, каждый вопрос обсуждается с иронией и критикой. Вы узнаете, как комики смотрят на мир и на сами себя; это возможность поразмышлять о том, что нас окружает, через призму юмора.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как количество мест ограничено. Приятная атмосфера Red Lion и заряд позитивных эмоций гарантированы!

Будьте готовы к увлекательному вечеру, полному смеха и искренних эмоций, в шоу «Ненавижу стендап»!

26 августа
Red Lion Москва, Cадовая-Cамотечная, 13, стр. 1
21:30 от 800 ₽

