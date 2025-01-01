Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу на все времена. Пять звезд
Киноафиша Шоу на все времена. Пять звезд

Спектакль Шоу на все времена. Пять звезд

Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное трибьют-шоу в Театре эстрады

В театре эстрады Екатеринбурга состоится уникальный трибьют-концерт «Шоу на все времена. Пять звёзд», посвящённый великолепной Анастасии Гаевой. Это событие обещает стать настоящим праздником музыкального искусства, которое объединяет зрителей вокруг выдающихся женских голосов.

Загадка имен

Каждое имя несет в себе свою уникальную историю и значение. В этом спектакле мы познакомимся с яркими образами любимых певиц:

  • Лариса – символ стойкости и уверенности, словно «чайка», парящая над бурями жизни.
  • Людмила – олицетворение романтики и теплоты, её голос звучит, как нежная мелодия.
  • Мирей – загадочная и чувственная, её творчество погружает в мир нежности и глубины.
  • Жанна – яркая и страстная, её появление всегда становится настоящим шоу, насыщенным энергией свободы.
  • Ирина – величавая и спокойная, она создает уникальные музыкальные миры, полные гармонии.

История и талант

Анастасия – имя, полное глубокой символики, означающее «возвращающая к жизни». Она, как восходящая звезда, впитала свет и яркость всех великих исполнителей, которые уже занимают своё место на музыкальном небосклоне.

Музыка и эмоции

Концерт «Шоу на все времена. Пять звёзд» – это не просто музыкальное представление, а эмоциональное повествование о любви, жизни и, конечно же, о музыке. В программе прозвучат известные произведения на иностранных языках.

Приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера, где каждый просмотр станет настоящим открытием!

Обратите внимание: состав участников и программа могут быть изменены.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 20 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 21 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 22 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Новогодняя лавка чудес
6+
Детский Детские елки
Новогодняя лавка чудес
24 декабря в 11:00 Театр эстрады
Билеты
Нильс и волшебная дудочка
Музыка Детский
Нильс и волшебная дудочка
18 октября в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Любопытный ежик
0+
Музыка Детский
Любопытный ежик
12 октября в 11:30 Свердловская детская филармония
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше