Спектакль Шоу на все времена. Пять звезд

В театре эстрады Екатеринбурга состоится уникальный трибьют-концерт «Шоу на все времена. Пять звёзд», посвящённый великолепной Анастасии Гаевой. Это событие обещает стать настоящим праздником музыкального искусства, которое объединяет зрителей вокруг выдающихся женских голосов.
Каждое имя несет в себе свою уникальную историю и значение. В этом спектакле мы познакомимся с яркими образами любимых певиц:
Анастасия – имя, полное глубокой символики, означающее «возвращающая к жизни». Она, как восходящая звезда, впитала свет и яркость всех великих исполнителей, которые уже занимают своё место на музыкальном небосклоне.
Концерт «Шоу на все времена. Пять звёзд» – это не просто музыкальное представление, а эмоциональное повествование о любви, жизни и, конечно же, о музыке. В программе прозвучат известные произведения на иностранных языках.
Приглашаем вас стать частью этого незабываемого вечера, где каждый просмотр станет настоящим открытием!
Обратите внимание: состав участников и программа могут быть изменены.