Шоу на все времена. Муслим Магомаев
Киноафиша Шоу на все времена. Муслим Магомаев

Спектакль Шоу на все времена. Муслим Магомаев

Постановка
Театр эстрады 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу Театре эстрады: дань уважения Муслиму Магомаеву

Театрализованная концертная программа «ШОУ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» посвящена кумиру отечественной эстрады и его творчеству – Муслиму Магомаеву. Его уникальное явление на музыкальной сцене сформировало целую эпоху, а феномен его успеха остается неоценимым и сегодня.

Легенда, покорившая музыкальный Олимп

Муслим Магомаев – единственный вокалист среди советских исполнителей, который в 31 год удостоился почетного звания Народного артиста СССР. Его природный вокальный дар, трудолюбие и желание играть на множестве музыкальных инструментов стали основой настоящей славы.

Незабываемые выступления и арии

Легендарный певец блистал как на оперной, так и на эстрадной сцене. В памяти зрителей навсегда останутся его филигранно исполненные партии из таких спектаклей, как «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Риголетто» и «Тоска». В его репертуаре также были известные эстрадные произведения, среди которых «Синяя вечность», «Элегия» и «Торжественная песня».

Популярность без границ

Во времена, когда не было интернета, и телевизионных каналов, Магомаев собирал многотысячные залы. Его выступления проходили не только по всей стране, но и за рубежом, а пластинки с его песнями расходились невероятными тиражами.

Новый взгляд на творчество

Программа «ШОУ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. МУСЛИМ МАГОМАЕВ» приглашает зрителей заново открыть для себя удивительный мир его музыки. Сцена театра превратится в музыкальную эстраду 60-х, где разместятся музыканты эстрадного оркестра.

Костюмы и аранжировки

Художники-модельеры воссоздадут оригинальные костюмы великого артиста и создадут образы того времени для всех участников программы. Авторские оркестровые и вокальные аранжировки позволят ощутить магическое влияние музыки Магомаева.

Дмитрий Коковин в роли молодого Магомаева

Солист театра Дмитрий Коковин предстанет перед зрителями в образе молодого Магомаева. Благодаря его уникальному бархатному баритону, зрители смогут вновь насладиться волшебством его исполнения.

«ШОУ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. МУСЛИМ МАГОМАЕВ» – это событие, которое позволит вам погрузиться в мир легенд эстрады сегодня и навсегда!

