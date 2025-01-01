Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шоу Мюзикл. Последнее Танго в Париже
Билеты от 1800₽
Киноафиша Шоу Мюзикл. Последнее Танго в Париже

Шоу Мюзикл. Последнее Танго в Париже

18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное шоу "ОН и ОНА" в Париже

Случайная встреча в сердце Парижа обернется настоящей трагедией. На сцене — музыкальное шоу в стиле парижского нуара, где любовь и страсть переплетаются в танго. Откройте для себя мир, в котором каждое движение и каждая нота рассказывают свою историю.

Программа

В шоу прозвучат известные мировые хиты, которые перенесут зрителей в атмосферу страсти и интриги:

  • «Либертанго»
  • «История любви»
  • «Мария»
  • «Любовь — это наказание»
  • «Лиловый негр»
  • «Бесаме мучо»
  • «Por uno cabeza»
  • «Oblivion»
  • «Танго "Магнолия"»
  • «La cumparsita»
  • «Kiss of fire»
  • «Утомленное солнце»

В ролях

В спектакле примут участие:

  • Светлана Мосина — актриса мюзиклов и певица
  • Сергей Болотин — художественный руководитель академии мюзикла Вячеслава Гнедака, актер и режиссер

Творческая команда

Режиссура и сценарий — Сергей Болотин. Авторские переводы текстов — также его заслуга. Хореография — Ангелина Друбецкая. Продюсер — Виталий Злотников.

Не упустите возможность стать свидетелем этого увлекательного музыкального путешествия, где любовь и тайна идут рука об руку!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul
6+
Джаз
Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul
11 октября в 19:00 Дом музыки
от 900 ₽
0+
Классическая музыка
История про Клару, Карла и кларнет
3 ноября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
23 августа в 21:00 Standup Club на Трубной
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше