Шоу Мюзикл. Последнее Танго в Париже

Случайная встреча в сердце Парижа обернется настоящей трагедией. На сцене — музыкальное шоу в стиле парижского нуара, где любовь и страсть переплетаются в танго. Откройте для себя мир, в котором каждое движение и каждая нота рассказывают свою историю.
В шоу прозвучат известные мировые хиты, которые перенесут зрителей в атмосферу страсти и интриги:
В спектакле примут участие:
Режиссура и сценарий — Сергей Болотин. Авторские переводы текстов — также его заслуга. Хореография — Ангелина Друбецкая. Продюсер — Виталий Злотников.
Не упустите возможность стать свидетелем этого увлекательного музыкального путешествия, где любовь и тайна идут рука об руку!