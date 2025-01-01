Шоу Мюзикл. Последнее Танго в Париже

Музыкальное шоу "ОН и ОНА" в Париже

Случайная встреча в сердце Парижа обернется настоящей трагедией. На сцене — музыкальное шоу в стиле парижского нуара, где любовь и страсть переплетаются в танго. Откройте для себя мир, в котором каждое движение и каждая нота рассказывают свою историю.

Программа

В шоу прозвучат известные мировые хиты, которые перенесут зрителей в атмосферу страсти и интриги:

«Либертанго»

«История любви»

«Мария»

«Любовь — это наказание»

«Лиловый негр»

«Бесаме мучо»

«Por uno cabeza»

«Oblivion»

«Танго "Магнолия"»

«La cumparsita»

«Kiss of fire»

«Утомленное солнце»

В ролях

В спектакле примут участие:

Светлана Мосина — актриса мюзиклов и певица

— актриса мюзиклов и певица Сергей Болотин — художественный руководитель академии мюзикла Вячеслава Гнедака, актер и режиссер

Творческая команда

Режиссура и сценарий — Сергей Болотин. Авторские переводы текстов — также его заслуга. Хореография — Ангелина Друбецкая. Продюсер — Виталий Злотников.

Не упустите возможность стать свидетелем этого увлекательного музыкального путешествия, где любовь и тайна идут рука об руку!