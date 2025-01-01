Меню
Шоу «Мозгоправы»
Шоу «Мозгоправы»

Шоу «Мозгоправы»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Мозгоправы» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное комедийное и терапевтическое шоу «Мозгоправы», где комики берут на себя роли психологов. Это интерактивное представление предлагает вам поделиться своими проблемами, а безудержные шутки и остроумие артистов подарят вам неожиданные решения!

Что вас ждет?

«Мозгоправы» — это не просто комедия. Это возможность взглянуть на свои заботы с юмором и, возможно, понять их с новой стороны. Комики используют свои таланты, чтобы развеселить аудиторию и через смех помочь им разобраться в сложных вопросах. Приходите подготовленными с вашими ситуациями – чем больше проблем, тем лучше найти среди шуток оптимистичные выходы!

Необычные факты о шоу

  • Каждое выступление уникально: комики импровизируют, основываясь на историях из жизни зрителей.
  • Шоу «Мозгоправы» проводит эксперименты с форматом, внедряя элементы психологии в комедийный жанр.
  • Зрители часто делятся своими отзывами, указывая на то, как им удалось решить некоторые вопросы благодаря легкости, которую принесли шутки.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое сочетает в себе элементы стендапа и психотерапии! Подготовьтесь к смеху и, возможно, к открытию, которые помогут вам по-новому взглянуть на вашу жизнь.

Купить билет на концерт Шоу «Мозгоправы»

Сентябрь
19 сентября пятница
19:00
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
от 400 ₽

