Шоу мировых хитов «Не_Божители»
12+
«Не_Божители» — уникальное кавер-шоу мировых хитов в Санкт-Петербурге

«Не_Божители» — это захватывающее шоу, где объединяются элементы оперы, мюзикла, эстрады и джаза. На сцене звучат легендарные произведения, которые покорили сердца миллионов. Вы услышите такие хиты, как:

  • «Simply the Best» Тины Тернер
  • «Summertime» Джорджа Гершвина
  • «Плава Лагуна» из фильма «Пятый элемент»
  • Дуэт из мюзикла «The Phantom of the Opera»
  • Рок-обработка народной песни «Ой, то не вечер»
  • «Коммунальная квартира» группы Дюна
  • Ария Кунигунды из мюзикла «Кандид»
  • Хиты из мюзиклов «Чикаго», «Поющие под дождем» и «Кабаре»
  • Красочный дуэт из оперетты «Сильва» Имре Кальмана

Каждая композиция представлена в неожиданных, но впечатляющих аранжировках.

Исполнители

На сцене выступают ведущие солисты музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга, настоящие звезды, лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

  • Владимир Садков
  • Тамара Котова
  • Иван Корытов
  • Екатерина Фенина

Творческая команда

Творческий процесс возглавил драматург Владислав Карпов, а музыкальное оформление осуществила Марина Николя. За аранжировки и музыкальное сопровождение отвечает BIS-QUIT BAND — виртуозы кроссовер-музыки, сочетая звучание народных, эстрадных и джазовых инструментов в эксклюзивных версиях.

Продолжительность

Шоу продлится 1 час 30 минут без антракта, так что будьте готовы к музыкальному путешествию в мир страсти и энергии.

«Не_Божители» — это концерт, который подарит вам яркие эмоции и незабываемые моменты. Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события!

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
от 500 ₽

