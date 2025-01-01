Шоу мировых хитов «Не_Божители»

«Не_Божители» — уникальное кавер-шоу мировых хитов в Санкт-Петербурге

«Не_Божители» — это захватывающее шоу, где объединяются элементы оперы, мюзикла, эстрады и джаза. На сцене звучат легендарные произведения, которые покорили сердца миллионов. Вы услышите такие хиты, как:

«Simply the Best» Тины Тернер

«Summertime» Джорджа Гершвина

«Плава Лагуна» из фильма «Пятый элемент»

Дуэт из мюзикла «The Phantom of the Opera»

Рок-обработка народной песни «Ой, то не вечер»

«Коммунальная квартира» группы Дюна

Ария Кунигунды из мюзикла «Кандид»

Хиты из мюзиклов «Чикаго», «Поющие под дождем» и «Кабаре»

Красочный дуэт из оперетты «Сильва» Имре Кальмана

Каждая композиция представлена в неожиданных, но впечатляющих аранжировках.

Исполнители

На сцене выступают ведущие солисты музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга, настоящие звезды, лауреаты международных и всероссийских конкурсов:

Владимир Садков

Тамара Котова

Иван Корытов

Екатерина Фенина

Творческая команда

Творческий процесс возглавил драматург Владислав Карпов, а музыкальное оформление осуществила Марина Николя. За аранжировки и музыкальное сопровождение отвечает BIS-QUIT BAND — виртуозы кроссовер-музыки, сочетая звучание народных, эстрадных и джазовых инструментов в эксклюзивных версиях.

Продолжительность

Шоу продлится 1 час 30 минут без антракта, так что будьте готовы к музыкальному путешествию в мир страсти и энергии.

«Не_Божители» — это концерт, который подарит вам яркие эмоции и незабываемые моменты. Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события!