Шоу мировых хитов «Не_Божители»

«Не_Божители» — это захватывающее шоу, где объединяются элементы оперы, мюзикла, эстрады и джаза. На сцене звучат легендарные произведения, которые покорили сердца миллионов. Вы услышите такие хиты, как:
Каждая композиция представлена в неожиданных, но впечатляющих аранжировках.
На сцене выступают ведущие солисты музыкальных театров Москвы и Санкт-Петербурга, настоящие звезды, лауреаты международных и всероссийских конкурсов:
Творческий процесс возглавил драматург Владислав Карпов, а музыкальное оформление осуществила Марина Николя. За аранжировки и музыкальное сопровождение отвечает BIS-QUIT BAND — виртуозы кроссовер-музыки, сочетая звучание народных, эстрадных и джазовых инструментов в эксклюзивных версиях.
Шоу продлится 1 час 30 минут без антракта, так что будьте готовы к музыкальному путешествию в мир страсти и энергии.
«Не_Божители» — это концерт, который подарит вам яркие эмоции и незабываемые моменты. Не упустите шанс стать свидетелем этого уникального события!