Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу «Магия Edgarcello»
Киноафиша Шоу «Магия Edgarcello»

Шоу «Магия Edgarcello»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебный вечер с EdgarCello. Концерт в Казани

Впервые в вашем прекрасном городе! Виолончелист EdgarCello приглашает вас на свое уникальное шоу с новой программой «Магия Edgarcello».

Завораживающая музыка

Приготовьтесь к двум часам завораживающей музыки. В программе — современные мировые хиты, включая знаменитые саундтреки к фильмам. Это будет не просто концерт, а настоящий музыкальный опыт!

Гости вечера

Вместе с EdgarCello на сцене выступят замечательные друзья: Арт-квартет «Опера Drive» и виолончелистка Ульяна Сибиркина. Их выступления создадут незабываемую атмосферу и подарят вам море эмоций.

Не упустите шанс!

Это волшебное шоу оставит в ваших сердцах яркие впечатления. Получите заряд положительных эмоций и насладитесь прекрасной музыкой!

С любовью, ваш EdgarCello.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 августа
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
19:00 от 1500 ₽
Казань, 13 сентября
Чулпан Казань, просп. Победы, 48а
18:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность
18+
Ска Альтернативный рок
Пневмослон. Завод «Пневмослон». Тяжёлая промышленность
11 октября в 20:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 2200 ₽
Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский
6+
Классическая музыка
Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский
26 сентября в 19:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 400 ₽
Пика
16+
Хип-хоп
Пика
13 сентября в 18:00 Tulum
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше