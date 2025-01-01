Шоу «Магия Edgarcello»

Волшебный вечер с EdgarCello. Концерт в Казани

Впервые в вашем прекрасном городе! Виолончелист EdgarCello приглашает вас на свое уникальное шоу с новой программой «Магия Edgarcello».

Завораживающая музыка

Приготовьтесь к двум часам завораживающей музыки. В программе — современные мировые хиты, включая знаменитые саундтреки к фильмам. Это будет не просто концерт, а настоящий музыкальный опыт!

Гости вечера

Вместе с EdgarCello на сцене выступят замечательные друзья: Арт-квартет «Опера Drive» и виолончелистка Ульяна Сибиркина. Их выступления создадут незабываемую атмосферу и подарят вам море эмоций.

Не упустите шанс!

Это волшебное шоу оставит в ваших сердцах яркие впечатления. Получите заряд положительных эмоций и насладитесь прекрасной музыкой!

С любовью, ваш EdgarCello.