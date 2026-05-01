Шоу-лекция о древних японских карточных играх

В Музее азартных игр вас ждет увлекательное шоу-лекция, посвященная загадочному миру древних японских карточных игр. В центре сюжета — запреты, которые привели к созданию уникальных цветочных карт ханафуда. Это отличная возможность узнать о скрытых смыслах колоды и ее связи с одним из самых известных игровых брендов в мире — Нинтендо.

Что вас ожидает?

В ходе лекции вы:

Узнаете, как запреты стали источником создания цветочных карт.

Раскроете тайны и скрытые смыслы самой оригинальной карточной колоды Японии.

Познакомитесь с удивительными фактами о том, почему кабан считался рыбой, а заяц — птицей.

Узнаете о связи Нинтендо с подпольными азартными играми и что на самом деле означает их название.

Поймете, почему в Японии до сих пор нет собственной игорной индустрии и как игроки обходили установленные запреты.

Формат мероприятия

Шоу-лекция включает интерактивные элементы, живые рассказы и визуальные материалы. Обсуждаются только культурные аспекты и захватывающие истории, без касания запрещенных тем.

Не упустите возможность прикоснуться к уникальной культуре Японии! Запишитесь на лекцию уже сегодня и станьте частью этого незабываемого опыта.