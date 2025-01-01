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Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park
Киноафиша Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park

Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Легенды» — громкая кавер-вечеринка Урала!

Не просто шоу, а настоящий бальзам для ушей и души! Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир качественной рок-музыки. В рамках вечеринки «Легенды» вы сможете насладиться выступлениями трех трибьют-групп, каждая из которых подарит вам незабываемые 1,5 часа настоящего рок-звучания. За один вечер вы посетите сразу три концерта!

Coldplay в исполнении OldPlay

Февральский концерт группы OldPlay стал настоящим хитом, получив восторженные отзывы от зрителей. Эти талантливые музыканты снова готовы подарить вам незабываемую атмосферу, полную звездного сияния. Приготовьтесь к погружению в мир музыки Coldplay!

Red Hot Chili Peppers в исполнении Del Tremens

Настоящие монстры рока из Перми, группа Del Tremens, радует публику своими мощными трибьютами несколько раз в год. Их интерпретации хитов Red Hot Chili Peppers — это всегда яркое и запоминающееся шоу. Не упустите возможность насладиться «жгучими чилийскими перцами» в их исполнении!

Linkin Park в исполнении [Reanimation]

Группа [Reanimation] известна своим зажигательным выступлениями на фестивалях и сольниках. Они приглашают вас вместе с ними душевно исполнять главные хиты Linkin Park. Это будет незабываемая ночь, которая не оставит никого равнодушным!

Подробности и розыгрыши

Присоединяйтесь к нашей встрече в VK! Здесь мы будем делиться материалами от музыкантов, чтобы приоткрыть завесу того, что ожидает нас 20 сентября. Кроме того, мы обязательно разыграем билеты на вечеринки и другие подарки!

Не пропустите самую громкую кавер-вечеринку на Урале! До встречи в клубе «Свобода» — будет громко, мощно и незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 20 сентября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
18:00 от 800 ₽
Екатеринбург, 21 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
18:00 от 800 ₽

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