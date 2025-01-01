Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park

Не просто шоу, а настоящий бальзам для ушей и души! Приглашаем вас на уникальный концерт, который перенесет вас в мир качественной рок-музыки. В рамках вечеринки «Легенды» вы сможете насладиться выступлениями трех трибьют-групп, каждая из которых подарит вам незабываемые 1,5 часа настоящего рок-звучания. За один вечер вы посетите сразу три концерта!
Февральский концерт группы OldPlay стал настоящим хитом, получив восторженные отзывы от зрителей. Эти талантливые музыканты снова готовы подарить вам незабываемую атмосферу, полную звездного сияния. Приготовьтесь к погружению в мир музыки Coldplay!
Настоящие монстры рока из Перми, группа Del Tremens, радует публику своими мощными трибьютами несколько раз в год. Их интерпретации хитов Red Hot Chili Peppers — это всегда яркое и запоминающееся шоу. Не упустите возможность насладиться «жгучими чилийскими перцами» в их исполнении!
Группа [Reanimation] известна своим зажигательным выступлениями на фестивалях и сольниках. Они приглашают вас вместе с ними душевно исполнять главные хиты Linkin Park. Это будет незабываемая ночь, которая не оставит никого равнодушным!
Присоединяйтесь к нашей встрече в VK! Здесь мы будем делиться материалами от музыкантов, чтобы приоткрыть завесу того, что ожидает нас 20 сентября. Кроме того, мы обязательно разыграем билеты на вечеринки и другие подарки!
Не пропустите самую громкую кавер-вечеринку на Урале! До встречи в клубе «Свобода» — будет громко, мощно и незабываемо!