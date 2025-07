Отмечаем День Рождения группы SPB Tribute Show с «Рок хитами MTV»

Приглашаем вас на уникальное шоу-концерт «Рок хиты MTV», посвященное рок-эпохе 2000-2009 годов. Это событие станет данью уважения всем поклонникам мейнстрима и тем, кто вырос на волне MTV, радио Maximum и радио Ultra.

Для истинных поклонников рок-музыки

Шоу будет интересно тем, кто вешал на стены постеры, собирал MP3-диски из «Домашней коллекции», носил футболки с любимыми группами и ждал концертов и встреч с кумирами. На сцене прозвучат нетленные хиты таких групп, как Muse, Papa Roach, No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, HIM, The White Stripes, Pink, а также отечественные рок-хиты от Мумий Тролля, Чичерины и многих других.

Звезды на сцене

Шоу обещает быть ярким и запоминающимся, благодаря участию ведущих звезд мюзиклов театра имени Шаляпина («Мюзик-Холл») и профессиональных рок-музыкантов Санкт-Петербурга, таких как Animal ДjaZ.

В вокальной части концерта примут участие:

Александр Чернышёв — известный исполнитель, который блестяще исполнил главные роли в таких мюзиклах, как «Портрет Дориана Грея», «Иствикские ведьмы», «Великий Гэтсби» и «Мастер и Маргарита».

Мария Решавская — талантливая певица, участница мюзиклов «Бал Вампиров», «Джекилл и Хайд», «Опасные связи», «Портрет Дориана Грея».

Новый взгляд на классические хиты

Мы не стремимся копировать оригинал, а с трепетом относимся ко всем мелодическим линиям, предлагая зрителям уникальную интерпретацию любимых рок-композиций.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу рок-эпохи и насладиться любимыми хитами в исполнении талантливых артистов!