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Шоу-концерт Рок хиты Mtv
Киноафиша Шоу-концерт Рок хиты Mtv

Шоу-концерт Рок хиты Mtv

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Отмечаем День Рождения группы SPB Tribute Show с «Рок хитами MTV»

Приглашаем вас на уникальное шоу-концерт «Рок хиты MTV», посвященное рок-эпохе 2000-2009 годов. Это событие станет данью уважения всем поклонникам мейнстрима и тем, кто вырос на волне MTV, радио Maximum и радио Ultra.

Для истинных поклонников рок-музыки

Шоу будет интересно тем, кто вешал на стены постеры, собирал MP3-диски из «Домашней коллекции», носил футболки с любимыми группами и ждал концертов и встреч с кумирами. На сцене прозвучат нетленные хиты таких групп, как Muse, Papa Roach, No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, HIM, The White Stripes, Pink, а также отечественные рок-хиты от Мумий Тролля, Чичерины и многих других.

Звезды на сцене

Шоу обещает быть ярким и запоминающимся, благодаря участию ведущих звезд мюзиклов театра имени Шаляпина («Мюзик-Холл») и профессиональных рок-музыкантов Санкт-Петербурга, таких как Animal ДjaZ.

В вокальной части концерта примут участие:

  • Александр Чернышёв — известный исполнитель, который блестяще исполнил главные роли в таких мюзиклах, как «Портрет Дориана Грея», «Иствикские ведьмы», «Великий Гэтсби» и «Мастер и Маргарита».
  • Мария Решавская — талантливая певица, участница мюзиклов «Бал Вампиров», «Джекилл и Хайд», «Опасные связи», «Портрет Дориана Грея».

Новый взгляд на классические хиты

Мы не стремимся копировать оригинал, а с трепетом относимся ко всем мелодическим линиям, предлагая зрителям уникальную интерпретацию любимых рок-композиций.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу рок-эпохи и насладиться любимыми хитами в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
А.Лемешев арфа, Д.Зарецкий орган-позитив, аб-т №5
5 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
6+
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"Есть музыка над нами", аб-т №14
19 октября в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
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