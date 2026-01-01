Шоу-концерт «Неоновый»

Шоу-концерт кроссовер-группы «Эквилибриум»

В Драматическом театре им. Пушкина состоится шоу-концерт кроссовер-группы «Эквилибриум». Это яркое музыкальное событие объединяет рок-хиты таких культовых исполнителей, как Nirvana и Metallica, с произведениями Викторицы, Цоя и даже Майкла Джексона. В программе также классические произведения в авторской рок-аранжировке и оригинальные композиции группы.

Концерт будет дополнять захватывающий танцевальный и световой перформанс, создающий атмосферу музыкального клипа. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и визуальными эффектами, которые добавят глубину и драматизм к общему впечатлению.

Музыкальная программа

В программу концерта войдут:

рок-хиты: Nirvana, Metallica, Цой, КиШ, Майкл Джексон;

классические произведения в авторской рок-аранжировке: Эдвард Григ, Николо Паганини;

авторские произведения группы «Эквилибриум».

Команда «Эквилибриум»

Группа состоит из талантливых исполнителей:

Герман Дмитриев — скрипка;

Владимир Кошелев — гитара, аранжировка;

Константин Ходалев — ударные;

Мари Булатова — режиссер;

Яна Глухова — хореограф, балерина, перформер;

Андрей Козлов — художник по свету.

Об исполнителях

Герман Дмитриев — скрипач-виртуоз, прошедший путь от России до Индонезии. Он является приглашенным солистом Красноярской филармонии и привносит в музыку уникальное пересечение стилей.

Владимир Кошелев — музыкальный руководитель и аранжировщик, известен как победитель всероссийских и международных конкурсов. Работает в Красноярском русском филармоническом оркестре, стремясь соединить академическую и рок-музыку.

Мари Булатова — режиссер, работающий на стыке жанров. Она смело экспериментирует с формами театра, что делает ее работы уникальными и запоминающимися.

Что такое кроссовер?

Кроссовер — это музыкальный стиль, представляющий собой сочетание академической и поп/рок-музыки. Этот жанр стал настолько популярен, что недавно вошел в список номинаций премии Grammy.