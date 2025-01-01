Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra

Классическая музыка и саундтреки на органе

Imperial Orchestra Virtuoso представляет уникальный концерт «Триумфальный орган», где величественное звучание органа, этого короля музыкальных инструментов, будет соединено с разнообразными тембрами других инструментов и вокала.

Магия органа: от Баха до Циммера

Орган — инструмент с тысячелетней историей, эволюционировавший от небольшого духового устройства до грандиозного инструмента с сотнями труб. В этот вечер зрители услышат как традиционные классические произведения, так и современные шедевры. Программа концерта охватит множество стилей — от торжественной "Токкаты" И.С. Баха до эпической музыки Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар».

Новое звучание и музыкальные эксперименты

В рамках концерта будет представлен не только классический орган, но и его цифровая версия, которая объединяет традиции органостроения с современными технологиями. Вы сможете услышать необычные музыкальные сочетания: орган и труба, орган и дудук, орган и виолончель. Виталий Погосян, мастер игры на дудуке, исполнит армянские народные мелодии и саундтрек из фильма «Гладиатор» Ханса Циммера.

Блестящие солисты Imperial Orchestra Virtuoso порадуют зрителей экспериментальной программой. Прозвучит «Либертанго» Астора Пьяццоллы на трубе, «Палладио» Карла Дженкинса на скрипке, и многое другое. Этот концерт — настоящее путешествие по музыкальным эпохам и жанрам, способное удивить даже искушённых слушателей.

Программа концерта

И.С. Бах — «Ария» Соль мажор

Дж. Пуччини — Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»

А. Вивальди — «Зима» из цикла «Времена года»

Дж. Альбинони — «Адажио»

К. Дженкинс — «Палладио»

А. Бабаджанян — «Вокализ»

Народная армянская песня «Киликия»

Э. Артемьев — «Три товарища»

Дж. Каччини — «Ave Maria»

И.С. Бах — «Токката» Ре минор

А. Пьяццолла — «Либертанго»

Дж. Уильямс — Музыка из фильма «Гарри Поттер»

Х. Циммер — Саундтрек к фильму «Гладиатор»

Х. Циммер — Саундтрек к фильму «Интерстеллар»

Л. Коэн — «Аллилуйя»

Исполнители

Илья Федосеев (орган)

(орган) Александр Кашпурин / Юрий Полосьмаков (рояль)

(рояль) Виталий Погосян (дудук)

(дудук) Евгений Коган (виолончель)

(виолончель) Imperial Orchestra Virtuoso

Возможны изменения в составе участников и программе концерта.

Не упустите возможность погрузиться в звуковую магию органа и насладиться оригинальными аранжировками, которые раскроют новые грани любимых композиций!