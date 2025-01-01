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Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra
Киноафиша Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra

Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классическая музыка и саундтреки на органе

Imperial Orchestra Virtuoso представляет уникальный концерт «Триумфальный орган», где величественное звучание органа, этого короля музыкальных инструментов, будет соединено с разнообразными тембрами других инструментов и вокала.

Магия органа: от Баха до Циммера

Орган — инструмент с тысячелетней историей, эволюционировавший от небольшого духового устройства до грандиозного инструмента с сотнями труб. В этот вечер зрители услышат как традиционные классические произведения, так и современные шедевры. Программа концерта охватит множество стилей — от торжественной "Токкаты" И.С. Баха до эпической музыки Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар».

Новое звучание и музыкальные эксперименты

В рамках концерта будет представлен не только классический орган, но и его цифровая версия, которая объединяет традиции органостроения с современными технологиями. Вы сможете услышать необычные музыкальные сочетания: орган и труба, орган и дудук, орган и виолончель. Виталий Погосян, мастер игры на дудуке, исполнит армянские народные мелодии и саундтрек из фильма «Гладиатор» Ханса Циммера.

Блестящие солисты Imperial Orchestra Virtuoso порадуют зрителей экспериментальной программой. Прозвучит «Либертанго» Астора Пьяццоллы на трубе, «Палладио» Карла Дженкинса на скрипке, и многое другое. Этот концерт — настоящее путешествие по музыкальным эпохам и жанрам, способное удивить даже искушённых слушателей.

Программа концерта

  • И.С. Бах — «Ария» Соль мажор
  • Дж. Пуччини — Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»
  • А. Вивальди — «Зима» из цикла «Времена года»
  • Дж. Альбинони — «Адажио»
  • К. Дженкинс — «Палладио»
  • А. Бабаджанян — «Вокализ»
  • Народная армянская песня «Киликия»
  • Э. Артемьев — «Три товарища»
  • Дж. Каччини — «Ave Maria»
  • И.С. Бах — «Токката» Ре минор
  • А. Пьяццолла — «Либертанго»
  • Дж. Уильямс — Музыка из фильма «Гарри Поттер»
  • Х. Циммер — Саундтрек к фильму «Гладиатор»
  • Х. Циммер — Саундтрек к фильму «Интерстеллар»
  • Л. Коэн — «Аллилуйя»

Исполнители

  • Илья Федосеев (орган)
  • Александр Кашпурин / Юрий Полосьмаков (рояль)
  • Виталий Погосян (дудук)
  • Евгений Коган (виолончель)
  • Imperial Orchestra Virtuoso

Возможны изменения в составе участников и программе концерта.

Не упустите возможность погрузиться в звуковую магию органа и насладиться оригинальными аранжировками, которые раскроют новые грани любимых композиций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
20:00 от 1200 ₽

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