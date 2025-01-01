Шоу классики и саундтреков. Триумфальный орган: Интерстеллар. Imperial Orchestra

Imperial Orchestra Virtuoso представляет уникальный концерт «Триумфальный орган», где величественное звучание органа, этого короля музыкальных инструментов, будет соединено с разнообразными тембрами других инструментов и вокала.
Орган — инструмент с тысячелетней историей, эволюционировавший от небольшого духового устройства до грандиозного инструмента с сотнями труб. В этот вечер зрители услышат как традиционные классические произведения, так и современные шедевры. Программа концерта охватит множество стилей — от торжественной "Токкаты" И.С. Баха до эпической музыки Ханса Циммера из фильма «Интерстеллар».
Новое звучание и музыкальные эксперименты
В рамках концерта будет представлен не только классический орган, но и его цифровая версия, которая объединяет традиции органостроения с современными технологиями. Вы сможете услышать необычные музыкальные сочетания: орган и труба, орган и дудук, орган и виолончель. Виталий Погосян, мастер игры на дудуке, исполнит армянские народные мелодии и саундтрек из фильма «Гладиатор» Ханса Циммера.
Блестящие солисты Imperial Orchestra Virtuoso порадуют зрителей экспериментальной программой. Прозвучит «Либертанго» Астора Пьяццоллы на трубе, «Палладио» Карла Дженкинса на скрипке, и многое другое. Этот концерт — настоящее путешествие по музыкальным эпохам и жанрам, способное удивить даже искушённых слушателей.
Программа концерта
Исполнители
Возможны изменения в составе участников и программе концерта.
Не упустите возможность погрузиться в звуковую магию органа и насладиться оригинальными аранжировками, которые раскроют новые грани любимых композиций!