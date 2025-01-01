Спектакль Шоу Кевина (Мой друг Коала)

Karlsson Haus представляет: история одного коалы

В мире театра каждый спектакль — это уникальное путешествие, и наш новый анонс не исключение! Спектакль расскажет историю о том, как главный герой, Кевин, всю свою жизнь наслаждался спокойствием на любимой ветке. Теплое солнце, сочные листья — это его мир, который он не хочет покидать.

Смелость против страха

Но однажды его друг Джим решает изменить все. «Давай, Кевин! Нужно всего лишь слезть с ветки, и ты звезда!» — уговаривает он. Но для Кевина это не так просто. На какие только проделки он не готов пойти, чтобы остаться на своем уютном дереве!

Увлекательные приключения

Приглашаем вас присоединиться к увлекательным приключениям, которые произойдут с героями спектакля. Это не только захватывающая история о дружбе и смелости, но и важный урок о том, что страх — это всего лишь страх. Как бы ни было страшно сделать новый шаг, он всегда ведет вперед.

Информация для зрителей

Спектакль рекомендован для детей от 4 лет. Он станет отличной возможностью для родителей и их детей провести время вместе, погрузившись в волшебный мир театра.

Не упустите шанс стать свидетелями этой трогательной истории о смелости и дружбе! Ждем вас на спектакле !