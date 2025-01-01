Меню
Шоу Кевина (Мой друг Коала)
Киноафиша Шоу Кевина (Мой друг Коала)

Спектакль Шоу Кевина (Мой друг Коала)

0+
Режиссер Максим Максимов
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Karlsson Haus представляет: история одного коалы

В мире театра каждый спектакль — это уникальное путешествие, и наш новый анонс не исключение! Спектакль расскажет историю о том, как главный герой, Кевин, всю свою жизнь наслаждался спокойствием на любимой ветке. Теплое солнце, сочные листья — это его мир, который он не хочет покидать.

Смелость против страха

Но однажды его друг Джим решает изменить все. «Давай, Кевин! Нужно всего лишь слезть с ветки, и ты звезда!» — уговаривает он. Но для Кевина это не так просто. На какие только проделки он не готов пойти, чтобы остаться на своем уютном дереве!

Увлекательные приключения

Приглашаем вас присоединиться к увлекательным приключениям, которые произойдут с героями спектакля. Это не только захватывающая история о дружбе и смелости, но и важный урок о том, что страх — это всего лишь страх. Как бы ни было страшно сделать новый шаг, он всегда ведет вперед.

Информация для зрителей

Спектакль рекомендован для детей от 4 лет. Он станет отличной возможностью для родителей и их детей провести время вместе, погрузившись в волшебный мир театра.

Не упустите шанс стать свидетелями этой трогательной истории о смелости и дружбе! Ждем вас на спектакле !

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
14:00 от 1500 ₽

Фотографии

Шоу Кевина (Мой друг Коала) Шоу Кевина (Мой друг Коала) Шоу Кевина (Мой друг Коала) Шоу Кевина (Мой друг Коала) Шоу Кевина (Мой друг Коала) Шоу Кевина (Мой друг Коала)

