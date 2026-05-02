Спектакль Шоу каскадеров «Русский Форсаж» в Мастер Панин Парке

Приготовьтесь к захватывающему зрелищу! В Парке киноприключений «Мастер Панин» состоится грандиозное шоу каскадеров «Русский Форсаж». Это невероятное представление подарит вам возможность увидеть опасные трюки из известных блокбастеров в исполнении лучших каскадеров страны.
Перед началом представления вас ждёт Парк экстремальных аттракционов, где можно испробовать:
Красочное и незабываемое шоу объединяет в себе профессионализм и мужество каскадёров, техническое мастерство и поддержку зрителей. Участники шоу — настоящие звёзды трюкового искусства и победители Чемпионатов Мира среди каскадеров.
Не упустите шанс увидеть рекорды мира и уникальные трюки, которые стали возможны благодаря отваге и опыту исполнителей!
Начало мероприятия в 15:00. Запуск зрителей с 14:00!
Адрес: Москва, 2-й Сетуньский проезд, владение 3.
Удобный проезд на метро «Киевская», автобус № 791 в сторону Мосфильма до остановки «Крепость Сетунь» (15 минут).
