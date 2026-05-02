Спектакль Шоу каскадеров «Русский Форсаж» в Мастер Панин Парке

Шоу каскадеров «Русский Форсаж» в Москве

Приготовьтесь к захватывающему зрелищу! В Парке киноприключений «Мастер Панин» состоится грандиозное шоу каскадеров «Русский Форсаж». Это невероятное представление подарит вам возможность увидеть опасные трюки из известных блокбастеров в исполнении лучших каскадеров страны.

Что вас ждёт на шоу?

«Автородео» — акробатика на автомобилях, дрифт и сальто через огненный туннель.

«Мотофристайл» — трюки на горящих мотоциклах и зажигательные номера, которые потрясут вашей воображение.

Трюк «Горящая стена» — автомобили пройдут сквозь огненную преграду на полном ходу.

Трюк «Огненный туннель» — каскадеры прыгают сквозь огненный газовый туннель!

Уникальные номера на Монстр траках «Биг Фут» и неповторимые акробатические трюки.

«Шоу огнеметчиков» — не пропустите яркое зрелище с огнем!

Перед шоу

Перед началом представления вас ждёт Парк экстремальных аттракционов, где можно испробовать:

Катание на мотоциклах с коляской «Мэд Макс»;

Мото-кольцо аттракцион «Мертвая петля»;

Аттракцион «Дрифт-такси»;

Катание на санях с гор;

И многое другое!

Детали шоу

Красочное и незабываемое шоу объединяет в себе профессионализм и мужество каскадёров, техническое мастерство и поддержку зрителей. Участники шоу — настоящие звёзды трюкового искусства и победители Чемпионатов Мира среди каскадеров.

Не упустите шанс увидеть рекорды мира и уникальные трюки, которые стали возможны благодаря отваге и опыту исполнителей!

Как добраться

Начало мероприятия в 15:00. Запуск зрителей с 14:00!

Адрес: Москва, 2-й Сетуньский проезд, владение 3.

Удобный проезд на метро «Киевская», автобус № 791 в сторону Мосфильма до остановки «Крепость Сетунь» (15 минут).

