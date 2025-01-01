Спектакль Шоу каскадеров Мастера Панина Санкт-Петербург-2025

Каскадерское шоу «Русский форсаж» в Санкт-Петербурге

С 26 по 29 июня и с 3 по 6 июля в Санкт-Петербурге пройдет захватывающее каскадерское шоу «Русский форсаж». Это уникальное мероприятие подарит зрителям незабываемые эмоции и адреналин!

Что вас ждет на шоу?

В программе выступления: мотофристайл, мотостантрайдинг, огненные шоу, драки, погони, высотные падения, автородео и даже шар смелости! Каждый номер — это настоящее искусство, выполненное профессиональными каскадерами.

Экстремальные развлечения для всей семьи

Перед началом шоу вас ждут экстремальные развлечения на любой вкус и возраст. Вы сможете прокатиться на биг-футе или мотоцикле Mad Max, попробовать себя в дрифте на такси и поучаствовать в различных конкурсах и аттракционах.

Информация для зрителей

Продолжительность шоу составляет 1,5 часа, что позволяет насладиться каждой минутой представления. А маленькие зрители до 4-х лет смогут посетить «Русский форсаж» бесплатно!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Ждем вас на шоу «Русский форсаж» в Санкт-Петербурге!