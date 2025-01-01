Шоу «Карнавал»: Вокруг света за один вечер

Шоу CARNAVAL: Погружение в мир карнавальных традиций

Шоу CARNAVAL приглашает вас в удивительное путешествие по самым ярким и незабываемым карнавалам мира. Здесь вы сможете ощутить себя настоящими путешественниками, не покидая зрительного зала!

Яркие карнавалы со всего мира

На сцене будут представлены:

Богемный карнавальный вечер во Франции, наполненный атмосферой классического кабаре;

Захватывающий Венецианский маскарад с его загадочными масками;

Таинственный карнавальный вечер в Египте;

Краски и эмоции индийского Болливуда;

Феерия Бразильского карнавала с зажигательными ритмами;

Не забытый карнавальный дух России!

Это карнавалы культур, красок и традиций, собранные в одном удивительном шоу!

Важная информация для зрителей

Обратите внимание: