Шоу «Карнавал»: Вокруг света за один вечер

Шоу CARNAVAL: Погружение в мир карнавальных традиций
Шоу CARNAVAL приглашает вас в удивительное путешествие по самым ярким и незабываемым карнавалам мира. Здесь вы сможете ощутить себя настоящими путешественниками, не покидая зрительного зала!
Яркие карнавалы со всего мира
На сцене будут представлены:
- Богемный карнавальный вечер во Франции, наполненный атмосферой классического кабаре;
- Захватывающий Венецианский маскарад с его загадочными масками;
- Таинственный карнавальный вечер в Египте;
- Краски и эмоции индийского Болливуда;
- Феерия Бразильского карнавала с зажигательными ритмами;
- Не забытый карнавальный дух России!
Это карнавалы культур, красок и традиций, собранные в одном удивительном шоу!
Важная информация для зрителей
Обратите внимание:
- На мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы поможем подобрать для вас более комфортный стол.
- Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
- Начало шоу: 26 сентября в 20:00. Сбор гостей в 19:00.
- Продолжительность мероприятия: 1 - 1,5 часа.
- Возрастное ограничение: 18+.
- Цены на билеты: от 599 рублей.