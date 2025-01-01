Меню
Киноафиша Шоу «Карнавал»: Вокруг света за один вечер

Шоу «Карнавал»: Вокруг света за один вечер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу CARNAVAL: Погружение в мир карнавальных традиций

Шоу CARNAVAL приглашает вас в удивительное путешествие по самым ярким и незабываемым карнавалам мира. Здесь вы сможете ощутить себя настоящими путешественниками, не покидая зрительного зала!

Яркие карнавалы со всего мира

На сцене будут представлены:

  • Богемный карнавальный вечер во Франции, наполненный атмосферой классического кабаре;
  • Захватывающий Венецианский маскарад с его загадочными масками;
  • Таинственный карнавальный вечер в Египте;
  • Краски и эмоции индийского Болливуда;
  • Феерия Бразильского карнавала с зажигательными ритмами;
  • Не забытый карнавальный дух России!

Это карнавалы культур, красок и традиций, собранные в одном удивительном шоу!

Важная информация для зрителей

Обратите внимание:

  • На мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обратитесь к администратору, и мы поможем подобрать для вас более комфортный стол.
  • Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.
  • Начало шоу: 26 сентября в 20:00. Сбор гостей в 19:00.
  • Продолжительность мероприятия: 1 - 1,5 часа.
  • Возрастное ограничение: 18+.
  • Цены на билеты: от 599 рублей.

Купить билет на концерт Шоу «Карнавал»: Вокруг света за один вечер

Сентябрь
26 сентября пятница
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 599 ₽

