Шоу историй зрителей

О концерте

Шоу историй в пабе «Punch & Judy»

Паб «Punch & Judy» приглашает на уникальное шоу, где зрители смогут поделиться своими необычными историями. Комик разгонит разговоры о курьезах и забавных ситуациях, а тот, кто расскажет самую захватывающую историю, получит денежный приз!

Как это работает?

Гости могут как участвовать в рассказах, так и просто наслаждаться выступлением, как на обычном стендапе. Комик будет задавать тон вечера, подбадривая зрителей делиться своими историями. Чем ярче рассказ, тем больше шансов выиграть приз.

Призы для участников

Самому интересному рассказчику достанется денежный приз, а также будут разыграны дополнительные призы среди всех участников! Не хотите выходить на сцену? Не проблема — просто садитесь и наслаждайтесь шоу!

Уютная атмосфера

Весь вечер в пабе доступны еда и напитки. Эта вечеринка не только дает возможность посмеяться, но и приятно провести время с друзьями. Комик сделает вечер интересным и насыщенным!

Технические моменты

Пожалуйста, учтите, что вечер будет записываться на видео. Записи будут опубликованы на YouTube и в VK. Если вы не хотите, чтобы ваша история была опубликована или «светилась» на видео, просто дайте нам знать, и мы всё организуем.

Возрастное ограничение: 18+. Возможно использование ненормативной лексики.

Март
7 марта суббота
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
14 марта суббота
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
21 марта суббота
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽
28 марта суббота
20:00
Punch & Judy Москва, Пятницкая, 6/1
от 400 ₽

