Шоу историй. Финал
Билеты от 500₽
Киноафиша Шоу историй. Финал

Шоу историй. Финал

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Шоу историй: Финал юмористического концерта в клубе Техникабезопасности

Не пропустите уникальное событие – финал юмористического концерта «Шоу историй», который состоится в культовом клубе Техникабезопасности. Это мероприятие обещает стать яркой кульминацией сезона, объединив самые смешные истории и остроумные выступления юмористов.

Что ждать от финала

На сцене выступят как опытные комики, так и новые лица, которые представят свои самые смешные и увлекательные рассказы. Зрители услышат захватывающие истории о повседневных ситуациях, переосмысленных с юмором. В этот вечер на сцену выйдут не только юмористы, но и специальные гости, создавая ещё более удивительную атмосферу.

Интересные факты о шоу

  • Шоу прошло успешно весь сезон, собрав множество восторженных отзывов от зрителей.
  • Каждый участник делился личными историями, которые становились основой для забавных монологов.
  • Техникабезопасности – это уникальное пространство, известное своими развлекательными проектами и дружелюбной атмосферой.

Зачем приходить?

Это отличная возможность отдохнуть, провести время с друзьями и зарядиться позитивной энергией. Не упустите шанс стать свидетелями юмористического шоу, которое надолго останется в вашей памяти. Убедитесь, что ваше настроение на высоте – впереди много смеха и веселья!

Мы ждем вас на финале «Шоу историй» в Техникабезопасности! Присоединяйтесь к миру смеха и удивительных историй!

29 августа
ТехникабезОпасности Москва, Сущевская, 21, стр. 10
19:00 от 500 ₽

