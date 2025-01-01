Шоу истории за тысячу

Смешные истории и зрительский азарт: новое шоу в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где на сцене объединяются профессиональные комики и зрители! Это не просто выступление - это настоящее соревнование за титул рассказчика.

Формат вечера

Комики поделятся своими самыми смешными историями, но на этом интрига не заканчивается. Каждый вечер зрители будут иметь возможность выступить на сцене и рассказать свою собственную «лучший» историю, следуя формуле смеха. А комики, понимая всю ответственность, будут внимательно слушать, комментируя каждую историю.

Исключительная награда

Зритель, чей рассказ вызовет наибольшее одобрение у публики, получит денежный приз! Это шанс не только проявить свои таланты, но и стать частью незабываемого вечера, полного смеха и положительных эмоций.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу! Следите за расписанием на нашем сайте и приходите поддержать своих любимых комиков, а также попробовать свои силы в рассказывании историй.

Смех объединяет! Поделитесь своими историями и станьте частью комедийного вечера, который подарит море позитива!