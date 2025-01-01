Меню
Киноафиша Шоу Импровизаторы

Шоу Импровизаторы

18+
О концерте/спектакле

Стендап-шоу «Импровизаторы» в Москве

Приготовьтесь к вечеру незабываемого смеха на стендап-шоу «Импровизаторы». Комики Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун выступят перед вами, создавая комедию в реальном времени — без сценария и подготовки!

Уникальный формат

Зрители не просто наблюдают за шоу, они становятся его активными участниками! Именно вы задаете темы для шуток, что делает каждое выступление уникальным и непредсказуемым. Это шанс стать частью комедийного представления и увидеть, как ваши идеи воплощаются на сцене.

Кто на сцене?

Каждый из комиков приносит свой уникальный стиль и харизму. Арсений Попов известен своим остроумием, Дмитрий Позов — мастер наблюдений, Сергей Матвиенко — король импровизации, а Антон Шастун способен удивить даже самым искушенным зрителем. Вместе они создают атмосферу веселья и непринужденности.

Не забудьте взять с собой хорошее настроение и готовность к веселью! Ждем вас на «Импровизаторах»!

Расписание

29 сентября
Космос Москва, просп. Мира, 150
20:00 от 3500 ₽
21 октября
Космос Москва, просп. Мира, 150
20:00 от 3000 ₽

