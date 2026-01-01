Шоу Импровизаторы. 10 лет

Юбилейное шоу «Импровизаторы» в Воронеже

В Воронежском МТС Live Холле пройдет юбилейное шоу «Импровизаторы»!

Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун вернутся на сцену, чтобы порадовать зрителей комедийными сюжетами, рождающимися на глазах у публики. Это уникальное шоу, где комедия создается без сценария и заготовок, предлагает зрителям стать соавторами вечера.

Особенность «Импровизаторов» заключается в том, что тематики для шуток и перевоплощений предлагают сами зрители. Вы можете влиять на ход представления и вносить свои идеи в комедийные номера. Это делает каждый вечер неповторимым и удивительным!

Обратите внимание: шоу имеет возрастное ограничение 18+.

Если вы любите смех и непредсказуемые ситуации, не упустите возможность стать частью этого безумного и веселого вечера!