Шоу Импровизаторы. 10 лет
Шоу Импровизаторы. 10 лет

Шоу Импровизаторы. 10 лет

18+
Возраст 18+

О концерте

Юбилейное шоу «Импровизаторы» в Воронеже

В Воронежском МТС Live Холле пройдет юбилейное шоу «Импровизаторы»!

Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун вернутся на сцену, чтобы порадовать зрителей комедийными сюжетами, рождающимися на глазах у публики. Это уникальное шоу, где комедия создается без сценария и заготовок, предлагает зрителям стать соавторами вечера.

Особенность «Импровизаторов» заключается в том, что тематики для шуток и перевоплощений предлагают сами зрители. Вы можете влиять на ход представления и вносить свои идеи в комедийные номера. Это делает каждый вечер неповторимым и удивительным!

Обратите внимание: шоу имеет возрастное ограничение 18+.

Если вы любите смех и непредсказуемые ситуации, не упустите возможность стать частью этого безумного и веселого вечера!

Купить билет на концерт Шоу Импровизаторы. 10 лет

В других городах
Март
28 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 5000 ₽

В ближайшие дни

