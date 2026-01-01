Оповещения от Киноафиши
Шоу «Импровизаторы» — 10 лет
Шоу «Импровизаторы» — 10 лет

18+
Возраст 18+

О концерте

Юбилейное шоу «Импровизаторы» в Челябинске

В МТС Live Холл состоится юбилейное шоу «Импровизаторы», где Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун создают комедийные сюжеты в режиме реального времени без сценария. Это отличный шанс увидеть, как комедия рождается прямо на ваших глазах!

Формат и атмосфера

В уникальном формате шоу главные герои будут спонтанно разыгрывать сценки, опираясь на темы, предложенные зрителями. Участники становятся соавторами этого безумного вечера, создавая вместе неповторимые моменты смеха и радости.

Кому понравится

Если вы любите импровизационный юмор и активное участие в представлении, то это событие именно для вас. Будьте готовы стать частью увлекательного и веселого шоу, которое запомнится надолго!

Возрастное ограничение

Обратите внимание: шоу имеет возрастное ограничение 18+.

