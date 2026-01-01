Оповещения от Киноафиши
Шоу «Импровизация»
Киноафиша Шоу «Импровизация»

Шоу «Импровизация»

18+
Возраст 18+

О концерте

Шоу «Импровизация» в баре «Толстый кот»

В баре «Толстый кот» пройдет уникальное шоу «Импровизация». Это вечер, где юмор рождается на глазах зрителей, создавая яркие и неожиданные моменты. Все шутки и анекдоты формируются в процессе взаимодействия с публикой, без заранее заготовленных сценок и текстов.

Неожиданные шутки и веселье

Шоу интересно тем, кто ценит юмор в его самом спонтанном виде. Опытные импровизаторы из Казани обладают талантом создавать оригинальные и актуальные выступления, которые заставят вас смеяться от души.

Идеальное время для друзей

Пригласите друзей и приходите на вечер, наполненный незабываемыми моментами и весельем. Такого шоу вы еще не видели!

Купить билет на концерт Шоу «Импровизация»

Март
17 марта вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 450 ₽
31 марта вторник
20:00
Толстый кот Казань, Профсоюзная, 3
от 450 ₽

