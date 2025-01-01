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Шоу импровизации «Пара Фраз». «Разговоры»
Киноафиша Шоу импровизации «Пара Фраз». «Разговоры»

Шоу импровизации «Пара Фраз». «Разговоры»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Приходите посмеяться на «Пара Фраз» в Екатеринбурге

«Разговоры» — это интерактивное шоу, в котором комики общаются со зрителями. Весь вечер будет насыщен неожиданными поворотами и остроумными шутками, основанными на историях, которые расскажут участники. У зрителей будет возможность стать частью шоу, а комики на сцене создадут уникальные скетчи на основе ваших рассказов.

Импровизация без сценария

Ключевая особенность «Разговоров» — отсутствие сценария. Всё, что вы увидите на сцене, будет результатом мгновенной импровизации. Это создает неповторимую атмосферу и делает каждый показ уникальным.

Как попасть на шоу?

Не упустите возможность провести вечер в компании настоящих мастеров импровизации! Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе StandUp Spot. Спешите, количество мест ограничено!

Приходите и готовьтесь смеяться до слез! «Разговоры» — это отличный способ провести вечер, получить заряд положительных эмоций и, возможно, стать частью увлекательной истории.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 12 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
20:00 от 600 ₽

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