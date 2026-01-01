Спектакль Шоу Ильи Авербуха

Ледовое шоу Ильи Авербуха в Воронеже

На ледовой арене ЛДС «Юбилейный» состоится ледовое шоу Ильи Авербуха с участниками популярного телепроекта «Народный Ледниковый». Постановки Ильи Авербуха и его команды всегда вызывают интерес и восторг зрителей. Шоу в Воронеже, безусловно, не станет исключением, ведь на лед выйдут мировые звезды фигурного катания и медийные участники телепроекта.

В этом году гастрольный тур ледовых гала-шоу охватывает более 20 городов России, среди которых Краснодар, Ярославль, Саранск, Пермь, Калуга, Нижний Новгород и Челябинск. Зрители смогут насладиться уникальными выступлениями, которые порадуют не только любителей фигурного катания, но и тех, кто ценит яркие ледовые шоу.

«Каждый год, готовясь к туру по городам России, мы с волнением ждём встречи с вами. Для фигуристов выступать перед своим любимым зрителем — особое наслаждение. Мы хотим радовать и удивлять, вызывать трепет и яркие эмоции. Благодаря гастролям зрители могут встречаться с любимыми фигуристами и открывать для себя новые имена. Ваша любовь даёт нам вдохновение и силы двигаться вперёд. Спасибо за доверие и преданность, это вдохновляет нас на новые свершения», — отмечает Илья Авербух.