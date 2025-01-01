Шоу голосов Palestrina. Техномесса

ТехноМесса: Симфония голосов в цифровую эпоху

Шоу голосов PALESTRINA — это смелое музыкальное высказывание о месте традиции в цифровую эпоху. Программа «ТехноМесса» представляет собой масштабное сценическое действо, в котором соединяются завораживающие живые голоса певцов, мощь симфонического оркестра и ритмы электронного звучания.

Уникальная программа

В исполнении техно-хора PALESTRINA и мультижанрового электронного дуэта MATTGENE прозвучат шедевры классической музыки, узнаваемые мессы и реквиемы мировых композиторов в свежей и актуальной трактовке. В программе:

«Ameno» — Era

«Lacrimosa» — Вольфганг Амадей Моцарт

«O Fortuna» — Карл Орф

«Agnus Dei» — Сэмюэл Барбер

«Miserere Mei» — Грегорио Аллегри

«Cold Song» — Генри Перселл

Величественный финал

В финале «ТехноМесса» прозвучит величественная и мощная «O Fortuna». Это произведение давно завоевало популярность и считается одним из программных произведений в классической музыке.

Слияние классики и современности

На сцене вы сможете услышать голоса лучших солистов техно-хора PALESTRINA, струнный оркестр и орган, а также мультижанровый электронный дуэт MATTGENE в составе Матвея Омутова и Евгения Медведева.

Приходите на «ТехноМессу», чтобы насладиться магией красоты человеческого голоса и идеальной выверенности цифровой музыки!