Шоу голосов Palestrina. Техномесса
Шоу голосов Palestrina. Техномесса

Шоу голосов Palestrina. Техномесса

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

ТехноМесса: Симфония голосов в цифровую эпоху

Шоу голосов PALESTRINA — это смелое музыкальное высказывание о месте традиции в цифровую эпоху. Программа «ТехноМесса» представляет собой масштабное сценическое действо, в котором соединяются завораживающие живые голоса певцов, мощь симфонического оркестра и ритмы электронного звучания.

Уникальная программа

В исполнении техно-хора PALESTRINA и мультижанрового электронного дуэта MATTGENE прозвучат шедевры классической музыки, узнаваемые мессы и реквиемы мировых композиторов в свежей и актуальной трактовке. В программе:

  • «Ameno» — Era
  • «Lacrimosa» — Вольфганг Амадей Моцарт
  • «O Fortuna» — Карл Орф
  • «Agnus Dei» — Сэмюэл Барбер
  • «Miserere Mei» — Грегорио Аллегри
  • «Cold Song» — Генри Перселл

Величественный финал

В финале «ТехноМесса» прозвучит величественная и мощная «O Fortuna». Это произведение давно завоевало популярность и считается одним из программных произведений в классической музыке.

Слияние классики и современности

На сцене вы сможете услышать голоса лучших солистов техно-хора PALESTRINA, струнный оркестр и орган, а также мультижанровый электронный дуэт MATTGENE в составе Матвея Омутова и Евгения Медведева.

Приходите на «ТехноМессу», чтобы насладиться магией красоты человеческого голоса и идеальной выверенности цифровой музыки!

В других городах
Ноябрь
20 ноября четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1000 ₽

