Шоу голосов Palestrina. Техномесса

Шоу голосов PALESTRINA — это смелое музыкальное высказывание о месте традиции в цифровую эпоху. Программа «ТехноМесса» представляет собой масштабное сценическое действо, в котором соединяются завораживающие живые голоса певцов, мощь симфонического оркестра и ритмы электронного звучания.
В исполнении техно-хора PALESTRINA и мультижанрового электронного дуэта MATTGENE прозвучат шедевры классической музыки, узнаваемые мессы и реквиемы мировых композиторов в свежей и актуальной трактовке. В программе:
В финале «ТехноМесса» прозвучит величественная и мощная «O Fortuna». Это произведение давно завоевало популярность и считается одним из программных произведений в классической музыке.
На сцене вы сможете услышать голоса лучших солистов техно-хора PALESTRINA, струнный оркестр и орган, а также мультижанровый электронный дуэт MATTGENE в составе Матвея Омутова и Евгения Медведева.
Приходите на «ТехноМессу», чтобы насладиться магией красоты человеческого голоса и идеальной выверенности цифровой музыки!