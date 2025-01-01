Гала-концерт шоу «Голос»: Праздник музыки и таланта

14 октября 2025 года в Москве состоится долгожданный Гала-концерт шоу «Голос» — настоящий праздник музыки, таланта и профессионализма! Это событие объединит лучшие голоса страны и подарит зрителям уникальную атмосферу праздника и эмоций.

Культовый проект Первого канала

Шоу «Голос» — это не просто конкурс, а культовый проект, который за годы своего существования завоевал сердца миллионов зрителей. Суперпроект принципиально отличается от традиционных вокальных конкурсов, здесь не только ищут музыкальные таланты, но и создают настоящую команду, где каждый участник получает возможность развивать свои способности под чутким руководством опытных наставников.

Яркие выступления и известные артисты

На главной сцене страны зрители увидят не только финалистов и победителей, но и их наставников, которые внесли огромный вклад в развитие музыкальной культуры России. Концерт станет платформой для финалистов и победителей всех сезонов проекта «Голос», которые исполнят свои самые известные хиты.

Зрители смогут насладиться выступлениями таких звезд, как:

Александр Малинин

Валерия

Полина Гагарина

Дима Билан

Елена Ваенга

Владимир Пресняков

Пелагея

ZIVERT

Ани Лорак

Михаил Боярский

Игорь Корнелюк

Антон Беляев

Юлианна Караулова

MAKSIM

Yony

Незабываемая атмосфера

Ведущей шоу будет несравненная Яна Чурикова. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Фонограф Симфо Джаз под управлением дирижера Сергея Жилина. За создание незабываемой атмосферы на концерте будут отвечать лучшие сценографы и художники по свету.

Каждый элемент шоу продуман до мелочей, чтобы зрители могли погрузиться в мир музыки и эмоций. Зажигательные выступления, яркие костюмы и профессиональная работа команды создадут уникальную атмосферу, которая останется в памяти навсегда.

Не пропустите грандиозное событие!

Гала-концерт шоу «Голос» — это не просто музыкальное событие, это возможность стать частью чего-то грандиозного. Приготовьтесь к вечеру, наполненному эмоциями, радостью и, конечно же, великолепной музыкой. Этот праздник нельзя пропустить!