Спектакль Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»

Грандиозное цирковое шоу «Бурлеск» в Сочи

«Бурлеск» — настоящая жемчужина Продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» и Российской государственной цирковой компании. Это яркое представление основано на номерах, которые покорили Княжеский дом Монако!

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и на протяжении года собирал аншлаги. Успех не заставил себя долго ждать: артисты стали владельцами главной награды мира циркового искусства — «Золотого клоуна» на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако. Всего за четыре года грандиозный проект гастролирует по стране, собирая восторженные отзывы зрителей.

Чудеса циркового искусства

На манеж выходят яркие звезды российского циркового искусства и лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Зрителей ждет экзотический аттракцион «Африка», зажигательная Русская кадриль и бесстрашные «Акробаты на встречных качелях». Также можно увидеть ловких «Жонглёров на стрелах», сказочных героев «Пегаса» и «Царевны - Лебедь».

Не менее захватывающими будут эквилибристы на рояле в окружении балерин и страстное танго «Гимнастов на турниках». А в финале шоу из-под купола цирка льёт настоящий дождь, когда воздушные гимнасты номера «Погружаясь в любовь» демонстрируют сложные трюки.

Очарование животных

Ярких артистов на арене сопровождают очаровательные животные: пятнистые пони, лошади и далматины, розовые пеликаны, попугаи Ара, а также ламы, лемуры вари и катта. Это лишь малая часть разнообразия, которое ждёт зрителей!

Масштабные номера и уникальные декорации

В «Бурлеске» представлен масштабный номер «Групповая трансформация „Фаберже“», который мечтают увидеть поклонники творчества Гии Эрадзе. Номер посвящён известным ювелирным украшениям Карла Фаберже, ставшим символом роскоши. Он уже собрал множество положительных отзывов от зрителей и звезд отечественной эстрады.

Рекордные трюки, филигранная дрессура, сложные технические декорации и современные спецэффекты создают уникальную атмосферу. Эксклюзивные костюмы от лучших дизайнеров в сочетании с авторской музыкой делают «Бурлеск» ярким и фееричным событием.

Не упустите шанс увидеть это уникальное зрелище!

«Бурлеск» — это спектакль, который должен увидеть каждый. Соединение цирка, мюзикла и театра, украшением которого является «Королевский балет», ждет вас!