Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шоу фонтанов «Принц цирка»
Киноафиша Шоу фонтанов «Принц цирка»

Спектакль Шоу фонтанов «Принц цирка»

0+
Возраст 0+

О спектакле

Цирковое шоу фонтанов в Волгоградском цирке

Волгоградский цирк готов представить захватывающее шоу фонтанов «Принц цирка». Глядя на это грандиозное представление, зрители смогут насладиться яркими 20-метровыми фонтанами, лазерным шоу, а также удивительными трюками на корд-де-парели, велобайках и роликовых коньках. Кульминацией станет выход известного дрессировщика львов Владислава Гончарова с 10 африканскими львами.

Шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России и обладателя Серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, Владислава Гончарова, принесёт зрителям уникальные моменты. Это завораживающее представление, насыщенное авторской музыкой, эксклюзивными костюмами и световыми эффектами, не оставит равнодушным никого!

Разнообразие номеров и трюков

Программа проходит в трёхмерном пространстве: зрители увидят номера на манеже, в воздухе и даже в воде. Ожидаемые впечатления включают в себя:

  • Бесстрашные воздушные гимнастки на корд-де-парели: Милена Сидоренко, Мария Черевкова и Светлана Кравченко;
  • Головокружительные трюки акробатов на велобайках под руководством Андрея Корчевского;
  • Групповой вольтиж под руководством Тимура Гончарова;
  • Жонглёры группы Виталия Чабаненко;
  • Воздушный гимнаст на ремнях Тимур Гончаров в образе Юрия Гагарина;
  • Акробаты на роликовых коньках под руководством Марии Черевковой;
  • Силовая пара Владислава Шерстнёва и Тимура Гончарова с эквилибристами;
  • Яркие попугаи ара под руководством Дарии и Александра Оноприенко;
  • Величественные хаски и маламуты под руководством Екатерины Кореньковой;
  • Комик Алексей Орлов.

Кульминация программы

Не пропустите захватывающий аттракцион «Один среди львов» — выдающийся момент, когда Владислав Гончаров окажется один на один с 10 африканскими львами. Этот дрессировщик поднимет царя зверей весом более 200 кг и проведёт яркое выступление, которое никого не оставит равнодушным!

Программу дополнит величественный балет «Богема» под руководством Ксении Паульс, который добавит эстетики и красоты в это зрелище.

Фотографии

Шоу фонтанов «Принц цирка» Шоу фонтанов «Принц цирка» Шоу фонтанов «Принц цирка» Шоу фонтанов «Принц цирка»
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше