Спектакль Шоу фонтанов «Принц цирка»

Цирковое шоу фонтанов в Волгоградском цирке

Волгоградский цирк готов представить захватывающее шоу фонтанов «Принц цирка». Глядя на это грандиозное представление, зрители смогут насладиться яркими 20-метровыми фонтанами, лазерным шоу, а также удивительными трюками на корд-де-парели, велобайках и роликовых коньках. Кульминацией станет выход известного дрессировщика львов Владислава Гончарова с 10 африканскими львами.

Шоу, созданное под руководством заслуженного артиста России и обладателя Серебряного клоуна фестиваля в Монте-Карло, Владислава Гончарова, принесёт зрителям уникальные моменты. Это завораживающее представление, насыщенное авторской музыкой, эксклюзивными костюмами и световыми эффектами, не оставит равнодушным никого!

Разнообразие номеров и трюков

Программа проходит в трёхмерном пространстве: зрители увидят номера на манеже, в воздухе и даже в воде. Ожидаемые впечатления включают в себя:

Бесстрашные воздушные гимнастки на корд-де-парели: Милена Сидоренко, Мария Черевкова и Светлана Кравченко;

Головокружительные трюки акробатов на велобайках под руководством Андрея Корчевского;

Групповой вольтиж под руководством Тимура Гончарова;

Жонглёры группы Виталия Чабаненко;

Воздушный гимнаст на ремнях Тимур Гончаров в образе Юрия Гагарина;

Акробаты на роликовых коньках под руководством Марии Черевковой;

Силовая пара Владислава Шерстнёва и Тимура Гончарова с эквилибристами;

Яркие попугаи ара под руководством Дарии и Александра Оноприенко;

Величественные хаски и маламуты под руководством Екатерины Кореньковой;

Комик Алексей Орлов.

Кульминация программы

Не пропустите захватывающий аттракцион «Один среди львов» — выдающийся момент, когда Владислав Гончаров окажется один на один с 10 африканскими львами. Этот дрессировщик поднимет царя зверей весом более 200 кг и проведёт яркое выступление, которое никого не оставит равнодушным!

Программу дополнит величественный балет «Богема» под руководством Ксении Паульс, который добавит эстетики и красоты в это зрелище.