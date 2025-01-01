Меню
Шоу. Элементарно, Вася!
Киноафиша Шоу. Элементарно, Вася!

Шоу. Элементарно, Вася!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Добро пожаловать в мир стендапа в Петербурге

Обратите внимание! Вход на все мероприятия Stage Standup Club — строго 18+. На входе менеджер проверяет паспорта. Подойдёт любой документ, подтверждающий возраст. Без этого условия вы не сможете посетить мероприятия и вернуть деньги.

Stage Standup Club — первый и единственный стендап-клуб Петербурга. Каждый вечер здесь выступают лучшие комики города и страны, а также проходят стендап, комедийные шоу и съёмки популярных проектов. Если вы хотите увидеть, как зарождается юмор, это место именно для вас.

Уникальная атмосфера и гастрономические изыски

Клуб предлагает зрителям не только яркие выступления, но и возможность порадовать свои вкусовые рецепторы. У нас есть два зала и собственная кухня, где готовятся авторские блюда. Особенно стоит отметить дровяную печь, в которой готовится неподражаемая неаполитанская пицца. Это именно та легендарная пицца, о которой упоминали многие комики, включая Тамби Масаева и Тимура Каргинова.

Приходите, наслаждайтесь атмосферой, смеясь и угощаясь вкусной едой в компании лучших комиков!

