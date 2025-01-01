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Шоу электронной музыки Igra
Киноафиша Шоу электронной музыки Igra

Шоу электронной музыки Igra

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Главное высокогорное шоу электронной музыки IGRA 3.0

Качественный электронный саунд, инопланетный свет и захватывающая шоу-программа уже в третий раз накроют Красную Поляну этим летом! 16 августа в RED ARENA состоится IGRA 3.0 — вечер, посвященный футуризму, космосу и звёздам. Подобно звёздопаду Персеид, который совпадает с датами шоу, IGRA обещает незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Исполнители вечера

  • LILOVA (live) — электронная группа с уникальным звучанием. Чарующий голос и динамичная подача их музыки вдохновляют и увлекают. Современное звучание downtempo, organic house, electronica и deep гармонично переплетается с древнерусской энергией и славянским драйвом. Их треки выходят на мировых лейблах, а выступления проходят на фестивалях, таких как Odyssey и Burning Man.
  • KARENA MACARENA & NEKHRISTOV — взрывной дуэт, в который входят Карена Акопян (известный как Карена Макарена) и Давид, резидент Flava Moskow/Sochi. Они порадуют зрителей своими громкими ремиксами в жанре Afro House.
  • MEYER BERGY — один из самых уникальных художников Восточной Европы. Его оригинальный подход к сырому техно завоевал признание на клубной сцене Берлина. Мейер развил своё звучание до мелодичного техно, привлекая внимание таких артистов, как Argy и Solomun.
  • DIBIDABO — проект музыканта из Петербурга, участника международных фестивалей. Его стиль сочетает техно, хаус и транс с традиционными звуками со всего мира. Опыт выступлений в США, Мексике и других странах делает его музыку поистине уникальной.

Выбор билетов

  • Танцпол — доступ на танцпол, бары в фойе и тематические площадки.
  • Вип Лайт — трибуна с отличным обзором и свободной рассадкой на мягких диванах.
  • Вип Лаундж — доступ с приветственными напитками, персональным обслуживанием и возможностью заказа еды.
  • Вип Балкон — центральная трибуна с возможностью заказать еду и напитки, обслуживание официантов.

DRESS CODE

Только ты решаешь, кем будешь сегодня — межгалактическим гостем, таинственной звездой или яркой вспышкой игры. Рейв приветствует смелых!

FACE CONTROL

Возрастное ограничение: 18+

Время проведения

Старт в 18:30 и до 00:00.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав артистов.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 16 августа
Red Arena Сочи, пос. Эсто-Садок, Эстонская, 51
18:00 от 2500 ₽

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