Главное высокогорное шоу электронной музыки IGRA 3.0

Качественный электронный саунд, инопланетный свет и захватывающая шоу-программа уже в третий раз накроют Красную Поляну этим летом! 16 августа в RED ARENA состоится IGRA 3.0 — вечер, посвященный футуризму, космосу и звёздам. Подобно звёздопаду Персеид, который совпадает с датами шоу, IGRA обещает незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Исполнители вечера

LILOVA (live) — электронная группа с уникальным звучанием. Чарующий голос и динамичная подача их музыки вдохновляют и увлекают. Современное звучание downtempo, organic house, electronica и deep гармонично переплетается с древнерусской энергией и славянским драйвом. Их треки выходят на мировых лейблах, а выступления проходят на фестивалях, таких как Odyssey и Burning Man.

— электронная группа с уникальным звучанием. Чарующий голос и динамичная подача их музыки вдохновляют и увлекают. Современное звучание downtempo, organic house, electronica и deep гармонично переплетается с древнерусской энергией и славянским драйвом. Их треки выходят на мировых лейблах, а выступления проходят на фестивалях, таких как Odyssey и Burning Man. KARENA MACARENA & NEKHRISTOV — взрывной дуэт, в который входят Карена Акопян (известный как Карена Макарена) и Давид, резидент Flava Moskow/Sochi. Они порадуют зрителей своими громкими ремиксами в жанре Afro House.

— взрывной дуэт, в который входят Карена Акопян (известный как Карена Макарена) и Давид, резидент Flava Moskow/Sochi. Они порадуют зрителей своими громкими ремиксами в жанре Afro House. MEYER BERGY — один из самых уникальных художников Восточной Европы. Его оригинальный подход к сырому техно завоевал признание на клубной сцене Берлина. Мейер развил своё звучание до мелодичного техно, привлекая внимание таких артистов, как Argy и Solomun.

— один из самых уникальных художников Восточной Европы. Его оригинальный подход к сырому техно завоевал признание на клубной сцене Берлина. Мейер развил своё звучание до мелодичного техно, привлекая внимание таких артистов, как Argy и Solomun. DIBIDABO — проект музыканта из Петербурга, участника международных фестивалей. Его стиль сочетает техно, хаус и транс с традиционными звуками со всего мира. Опыт выступлений в США, Мексике и других странах делает его музыку поистине уникальной.

Выбор билетов

Танцпол — доступ на танцпол, бары в фойе и тематические площадки.

— доступ на танцпол, бары в фойе и тематические площадки. Вип Лайт — трибуна с отличным обзором и свободной рассадкой на мягких диванах.

— трибуна с отличным обзором и свободной рассадкой на мягких диванах. Вип Лаундж — доступ с приветственными напитками, персональным обслуживанием и возможностью заказа еды.

— доступ с приветственными напитками, персональным обслуживанием и возможностью заказа еды. Вип Балкон — центральная трибуна с возможностью заказать еду и напитки, обслуживание официантов.

DRESS CODE

Только ты решаешь, кем будешь сегодня — межгалактическим гостем, таинственной звездой или яркой вспышкой игры. Рейв приветствует смелых!

FACE CONTROL

Возрастное ограничение: 18+

Время проведения

Старт в 18:30 и до 00:00.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в состав артистов.