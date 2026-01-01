Спектакль Шоу экстрасенсов

Загляните за кулисы телевизионных шоу

Вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит «за кулисами» ваших любимых телепередач? Там разворачивается целое отдельное шоу, порой даже более увлекательное, чем то, что выходит в эфир. Не верите? Тогда отметьте в календаре 4 декабря, 15 декабря 2024 года и 4 января 2025 года — в эти дни в театрально-концертных залах ЦДКЖ и Меридиан состоится премьера захватывающего музыкального спектакля «Шоу экстрасенсов».

Фантастика и реальность телевидения

История, одновременно фантастическая и удивительно реальная для мира телевидения: пятеро эксцентричных ясновидцев соревнуются друг с другом, проверяя не только свои сверхъестественные способности, но и душевные силы, чтобы попасть в культовую «Битву экстрасенсов». Но лишь один сможет пройти кастинг, победив в испытаниях и доказав свою уникальность.

Соревнование и интриги

Как вы думаете, что будет дальше? Борьба обещает быть яркой и непредсказуемой: коварные интриги, комические моменты, перипетии любви и неожиданные повороты сюжета. И, конечно, море музыки — живой, яркой и незабываемой, ведь это же музыкальный спектакль!

Творческая команда

Автор идеи — Евгения Шубарева, продюсер — Дмитрий Сибирцев, композитор — Олег Михайлов.