Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе

Уникальный концерт: орган и рояль в гармонии

Приглашаем вас на необычный концерт, где орган и два рояля объединятся для создания уникального музыкального опыта. Эти самодостаточные инструменты способны воспроизводить всю палитру звучания целого оркестра, а их сотрудничество обещает стать настоящим музыкальным событием.

Звучание мировых брендов

На сцене выступят рояли от известных брендов — Стейнвей и Эстония. Эти инструменты не нуждаются в представлении, их имена говорят сами за себя. Два пианиста, каждый из которых также является органистом, будут сменять друг друга, исполняя специально переложенные композиции для этого уникального состава.

Музыкальная программа

В программе звучат жемчужины русской и зарубежной музыки. Вы услышите произведения таких композиторов, как:

Антонио Вивальди — Концерт для двух скрипок и струнных (переложение для двух роялей и органа)

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf` zu dir, Herr Jesu BWV 639 (использовалось в к/ф «Солярис»)

Сезар Франк — Прелюдия

Сергей Прокофьев — Ромео и Джульетта перед разлукой

Камиль Сен-Санс — Пляска смерти

Зигфрид Карг-Элерт — Tempo di ballo

Астор Пьяццолла — Либертанго

Сергей Прокофьев — «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»

Дмитрий Шостакович — Вальс № 2 из «Джазовой сюиты» (использовалось в к/ф «С широко закрытыми глазами»)

Астор Пьяццолла — Oblivion (использовалось в к/ф «Генрих IV»)

Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Исаак Альбенис — Астурия (в переложении для двух роялей и органа)

Также вас ждут множество сюрпризов!

Исполнители и детали концерта

На сцене выступят:

Эльнора Гросс (орган)

Дарья Львова (рояль)

Анастасия Павлова-Купранец (рояль)

Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность увидеть это мощное музыкальное шоу, которое подарит вам незабываемые впечатления!