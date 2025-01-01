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Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе
Киноафиша Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе

Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт: орган и рояль в гармонии

Приглашаем вас на необычный концерт, где орган и два рояля объединятся для создания уникального музыкального опыта. Эти самодостаточные инструменты способны воспроизводить всю палитру звучания целого оркестра, а их сотрудничество обещает стать настоящим музыкальным событием.

Звучание мировых брендов

На сцене выступят рояли от известных брендов — Стейнвей и Эстония. Эти инструменты не нуждаются в представлении, их имена говорят сами за себя. Два пианиста, каждый из которых также является органистом, будут сменять друг друга, исполняя специально переложенные композиции для этого уникального состава.

Музыкальная программа

В программе звучат жемчужины русской и зарубежной музыки. Вы услышите произведения таких композиторов, как:

  • Антонио Вивальди — Концерт для двух скрипок и струнных (переложение для двух роялей и органа)
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf` zu dir, Herr Jesu BWV 639 (использовалось в к/ф «Солярис»)
  • Сезар Франк — Прелюдия
  • Сергей Прокофьев — Ромео и Джульетта перед разлукой
  • Камиль Сен-Санс — Пляска смерти
  • Зигфрид Карг-Элерт — Tempo di ballo
  • Астор Пьяццолла — Либертанго
  • Сергей Прокофьев — «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»
  • Дмитрий Шостакович — Вальс № 2 из «Джазовой сюиты» (использовалось в к/ф «С широко закрытыми глазами»)
  • Астор Пьяццолла — Oblivion (использовалось в к/ф «Генрих IV»)
  • Ханс Циммер — Музыка из к/ф «Интерстеллар»
  • Исаак Альбенис — Астурия (в переложении для двух роялей и органа)

Также вас ждут множество сюрпризов!

Исполнители и детали концерта

На сцене выступят:

  • Эльнора Гросс (орган)
  • Дарья Львова (рояль)
  • Анастасия Павлова-Купранец (рояль)

Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность увидеть это мощное музыкальное шоу, которое подарит вам незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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