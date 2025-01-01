Шоу двух роялей и органа. При Свечах в Соборе

Приглашаем вас на необычный концерт, где орган и два рояля объединятся для создания уникального музыкального опыта. Эти самодостаточные инструменты способны воспроизводить всю палитру звучания целого оркестра, а их сотрудничество обещает стать настоящим музыкальным событием.
На сцене выступят рояли от известных брендов — Стейнвей и Эстония. Эти инструменты не нуждаются в представлении, их имена говорят сами за себя. Два пианиста, каждый из которых также является органистом, будут сменять друг друга, исполняя специально переложенные композиции для этого уникального состава.
В программе звучат жемчужины русской и зарубежной музыки. Вы услышите произведения таких композиторов, как:
Также вас ждут множество сюрпризов!
На сцене выступят:
Продолжительность концерта — 1 час 20 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность увидеть это мощное музыкальное шоу, которое подарит вам незабываемые впечатления!