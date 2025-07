Спектакль Шоу для настоящих леди

Веселый спектакль по мотивам фильма Билли Уайлдера «В джазе только девушки»

«Шоу для настоящих леди» — это веселая музыкальная комедия, знакомая зрителям по культовому голливудскому фильму 1959 года «В джазе только девушки» (Some Like It Hot) с Мэрилин Монро в главной роли. Однако наш спектакль предлагает несколько иную интерпретацию, ближе к реальным событиям.

Сюжет

В начале 30-х годов XX века, чтобы выжить в условиях Великой депрессии, два актера решают переодеться в женщин-актрис и принимают участие в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна. Это приводит к множеству комичных ситуаций и неожиданным поворотам событий.

Постановка

Режиссером спектакля выступил талантливый Владимир Глазков, известный своим умением создавать яркие и динамичные постановки. «Шоу для настоящих леди» быстро завоевало популярность в репертуаре Театра Эстрады.

Отзывы и атмосфера

Сочетая зажигательные песни, захватывающие танцы и искрометный юмор, спектакль сразу же пришелся по вкусу зрителям. Игра молодых талантливых актеров заслужила положительные отзывы даже от самых строгих критиков.

Не пропустите!

Это шоу — отличный способ провести вечер, погрузившись в мир музыки и смеха!