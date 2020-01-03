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Шоу для настоящих леди
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Спектакль Шоу для настоящих леди

12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Веселый спектакль по мотивам фильма Билли Уайлдера «В джазе только девушки»

«Шоу для настоящих леди» — это веселая музыкальная комедия, знакомая зрителям по культовому голливудскому фильму 1959 года «В джазе только девушки» (Some Like It Hot) с Мэрилин Монро в главной роли. Однако наш спектакль предлагает несколько иную интерпретацию, ближе к реальным событиям.

Сюжет

В начале 30-х годов XX века, чтобы выжить в условиях Великой депрессии, два актера решают переодеться в женщин-актрис и принимают участие в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна. Это приводит к множеству комичных ситуаций и неожиданным поворотам событий.

Постановка

Режиссером спектакля выступил талантливый Владимир Глазков, известный своим умением создавать яркие и динамичные постановки. «Шоу для настоящих леди» быстро завоевало популярность в репертуаре Театра Эстрады.

Отзывы и атмосфера

Сочетая зажигательные песни, захватывающие танцы и искрометный юмор, спектакль сразу же пришелся по вкусу зрителям. Игра молодых талантливых актеров заслужила положительные отзывы даже от самых строгих критиков.

Не пропустите!

Это шоу — отличный способ провести вечер, погрузившись в мир музыки и смеха!

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Илья Архипов
Алексей Янко
Анастасия Кастрица
Анастасия Кипина
Алена Кухоткина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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